Brasil - Ganhos de motoristas e entregadores seguem em alta e gasto médio dos passageiros aumentou 3,56% em 12 meses.

Os profissionais do setor de mobilidade tiveram aumento em ganhos no último ano, segundo a nova edição do Data Gaudium, núcleo de inteligência da Gaudium especializado no mercado de mobilidade urbana e delivery por aplicativo. O estudo, referente a setembro de 2025, mostra crescimento consistente na comparação anual e estabilidade nos resultados mensais, sinal de amadurecimento do mercado.

Entre os entregadores, o ganho médio por quilômetro atingiu R$ 2,03, alta de 4,64% em relação a setembro de 2024. Na comparação com agosto, o indicador avançou 0,5%, mostrando estabilidade. O ganho médio por hora foi de R$ 35,87, aumento de 3,28% frente ao mesmo período do ano passado, com leve retração mensal de 0,5%, atribuída à sazonalidade do período.

Na modalidade Driver (carros particulares), os números também reforçam a tendência positiva. O gasto médio mensal dos passageiros foi de R$ 93,49, representando um aumento de 3,56% em relação a setembro de 2024.