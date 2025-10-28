Brasil - Ganhos de motoristas e entregadores seguem em alta e gasto médio dos passageiros aumentou 3,56% em 12 meses.
Os profissionais do setor de mobilidade tiveram aumento em ganhos no último ano, segundo a nova edição do Data Gaudium, núcleo de inteligência da Gaudium especializado no mercado de mobilidade urbana e delivery por aplicativo. O estudo, referente a setembro de 2025, mostra crescimento consistente na comparação anual e estabilidade nos resultados mensais, sinal de amadurecimento do mercado.
Entre os entregadores, o ganho médio por quilômetro atingiu R$ 2,03, alta de 4,64% em relação a setembro de 2024. Na comparação com agosto, o indicador avançou 0,5%, mostrando estabilidade. O ganho médio por hora foi de R$ 35,87, aumento de 3,28% frente ao mesmo período do ano passado, com leve retração mensal de 0,5%, atribuída à sazonalidade do período.
Na modalidade Driver (carros particulares), os números também reforçam a tendência positiva. O gasto médio mensal dos passageiros foi de R$ 93,49, representando um aumento de 3,56% em relação a setembro de 2024.
Já o ganho médio por quilômetro chegou a R$ 3,08, crescimento de 3,01% no comparativo anual, e o ganho médio por hora alcançou R$ 65,26, avanço de 4,89%. Todas as variações mensais ficaram próximas da estabilidade, com quedas inferiores a 1%.
De acordo com Júlia Camossa de Godoy, estatística responsável pelo Data Gaudium, o desempenho de setembro confirma a tendência de evolução contínua do setor.
“Setembro reforça que o mercado de mobilidade e delivery está atingindo uma fase mais estável. Pequenas variações mensais são naturais e refletem a sazonalidade, mas o cenário geral indica equilíbrio e previsibilidade”, explica.
Indicadores
Os indicadores do Data Gaudium são baseados em corridas e entregas realizadas por meio da plataforma Machine, tecnologia desenvolvida pela Gaudium e utilizada por dezenas de aplicativos regionais em todo o Brasil. Aplicativos multinacionais como Uber, 99 e inDrive não fazem parte do estudo.