Brasil - O aumento das viagens rodoviárias durante o período de férias tem aquecido de forma significativa o mercado de manutenção automotiva no Brasil. Levantamento do GetNinjas, maior plataforma de serviços da América Latina, mostra que a procura por serviços de mecânica automotiva cresceu 30% ao longo do mês de dezembro, sinalizando um cenário favorável para profissionais da área também neste início de ano.

O movimento reflete o uso mais intenso dos veículos durante o verão, com deslocamentos mais longos, maior exposição ao calor e aumento do desgaste de componentes como freios, suspensão, sistema de arrefecimento e parte elétrica. Esse cenário tem levado consumidores a buscarem tanto revisões preventivas antes de viajar quanto reparos logo após o retorno à rotina.

“Quando as férias começam, a demanda aparece de forma muito clara na plataforma. É um período em que o volume de pedidos sobe rapidamente e abre espaço real para mecânicos que querem aumentar renda ou captar novos clientes”, afirma Pedro Nazareth, diretor Comercial e Novos Negócios do GetNinjas. “Para o profissional, é um momento estratégico para estar ativo no aplicativo, já que a procura vem de consumidores com urgência e necessidade concreta de serviço.”

Além da mecânica automotiva, o diretor também registrou alta de 30% na procura por motoristas, impulsionada por viagens em família, deslocamentos para lazer e maior uso de serviços sob demanda, outro indicativo de como o verão reorganiza a mobilidade e aquece toda a cadeia ligada ao carro.