Brasil - Viajar de carro no fim do ano é um hábito recorrente no Brasil, impulsionado, principalmente, pelo recesso escolar, festas familiares e turismo interno, e ocorre em um momento em que as rodovias entram na fase mais carregada do calendário.

Anualmente, as concessionárias que administram os principais corredores projetam aumento expressivo de fluxo durante o período de festas. Em 2024, somente entre 20 de dezembro e 5 de janeiro, 3,14 milhões de veículos trafegaram no trecho de concessão da Arteris Régis Bittencourt, segundo levantamento. Já na Arteris Litoral Sul, o volume foi de 4,9 milhões de veículos no período.

Nesse ambiente de tráfego intenso, somado a viagens mais longas, carros carregados e temperaturas elevadas, a margem de tolerância mecânica diminui e a manutenção preventiva passa a ter papel ainda mais importante para reduzir a chance de pane e de incidentes no caminho.

Principal problema

Ainda de acordo com os dados da Arteris, durante o período de festas, em 2024, no trecho Régis Bittencourt foram prestados 3.684 atendimentos, sendo 3.035 relacionados a problemas mecânicos nos veículos, o que equivale a cerca 82% desses atendimentos. Já no trecho Litoral Sul, a concessionária prestou 4.968 atendimentos, sendo 4.254 relacionados a problemas mecânicos nos veículos, equivalente a cerca de 86% do total.

Esses números mostram que a principal causa de interrupção involuntária em viagem não é o acidente, mas a falha do próprio veículo, quase sempre ligada a itens de desgaste previsível. Em um ambiente em que a pane mecânica lidera as ocorrências, torna-se evidente que uma parcela relevante dessas paradas teria sido evitada com inspeções e trocas programadas antes da saída.

Frota envelhecida

Além do aumento de fluxo nas rodovias, outros pontos importantes são observados com relação às viagens de final de ano, como a idade média dos veículos em circulação. Um estudo do Sindipeças indica que, em 2024, a idade média dos veículos chegou a 10 anos e 11 meses, com automóveis ultrapassando 11 anos em média, além da expansão do contingente de veículos acima de 16 anos na frota circulante.

Em uma frota envelhecida, o fator tempo pesa tanto quanto a quilometragem, pois correias, mangueiras, vedadores, componentes elétricos e fluidos degradam por envelhecimento químico e térmico mesmo com rodagem anual baixa. Por isso, a revisão pré-viagem não se limita a veículos “problemáticos”. Ela responde a um cenário estrutural em que grande parte dos carros circula em faixa etária que exige disciplina maior de manutenção.

O padrão de falhas em feriados tem causas mapeadas, com destaque para pneus com desgaste próximo do limite ou calibragem inadequada, sistemas de freio sem revisão recente, superaquecimento decorrente de problemas no arrefecimento, baterias no fim da vida útil e falhas associadas à lubrificação.

De um modo geral, no dia a dia urbano, o motorista consegue conviver por algum tempo com ruídos ocasionais, leve vibração, consumo um pouco maior de óleo ou alertas intermitentes no painel. Há mais oportunidades para parar, reavaliar o carro e retomar o trajeto. Em viagens longas, essa folga desaparece. Um automóvel que passa horas em temperatura elevada, carregado e com rotações constantes entra em condição de uso severo, sobretudo em descidas de serra, com maior demanda térmica sobre o motor, esforço adicional sobre pneus e freios e consumo elétrico mais alto, especialmente pelo uso contínuo de ar-condicionado, faróis e carregadores.