Primeira mulher na Nascar

BANDEIRADA

Começa o Brasileiro de Kart em Londrina

Com o dia burocrático, começou ontem no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná, as disputas do Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart. A competição vai até sábado, quando serão conhecidos os campeões. As provas decisivas de sábado serão transmitidas ao vivo pela SportTV, TV Paraná Turismo/TV Paraná Educativa, Portal Catve.com […]