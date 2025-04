Prepare o carro para pegar a estrada no feriado prolongado

O mês de abril é marcado por um feriado prolongado e é nesse momento que muita gente decide fazer uma viagem em família ou com amigos para aproveitar os dias de descanso. Para garantir segurança e evitar problemas mecânicos no veículo, é preciso tomar alguns cuidados e dar uma geral antes de dirigir quilômetros para o destino.

A sujeira acumulada pode causar corrosão, desgaste dos materiais e até odores desagradáveis no interior do veículo. Então fazer uma limpeza interna e externa no automóvel é o primeiro passo antes de viajar.

Para quem busca alternativa sustentável e eficiente para manter o carro higienizado, a lavagem a seco é a opção mais indicada, principalmente quando o assunto é motor. Ela deve ser feita, em média, a cada seis meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados, dependendo do uso.

“A limpeza a seco é indicada para todas as partes do carro, principalmente quando se fala de motor e parte elétrica do automóvel, pois o contato em excesso com a água pode causar falhas. Quando essa higienização é feita de forma inadequada, gera mais danos do que benefícios. Procure profissionais especializados para fazer esse serviço de forma correta e eficiente”, alerta Marco Lisboa, CEO e fundador da KoalaCar, uma microfranquia de limpeza a seco de veículos.

Verificação dos pneus

Fique atento à calibragem. É preciso ajustar a pressão dos pneus conforme a recomendação do fabricante. Verifique o desgaste e confira o estepe, certifique-se que está em boas condições.

Óleo e filtros

Veja se o óleo do motor está no nível correto e se precisa de troca. Cheque os filtros de ar, óleo e combustível, pois se estiverem sujos, podem prejudicar o desempenho do carro na estrada.