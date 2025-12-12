Brasil - Com a chegada do fim do ano e o aumento das viagens, muitos brasileiros aproveitam para colocar o carro na estrada e celebrar. Apesar do clima de confraternização, o período exige atenção redobrada com a segurança. Entre os itens que merecem verificação antecipada estão os pneus, principal elo entre o veículo e o solo e responsáveis diretamente pela aderência, frenagem e estabilidade.

Para Roberto Ayala, Gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone, líder mundial em soluções para mobilidade sustentável e segura, trocar os pneus no momento adequado vai muito além do conforto: é uma questão de prevenção.

Sinais de Desgaste dos Pneus

O especialista destaca que existem sinais claros de que a substituição é necessária e, em alguns casos, urgente: “O primeiro ponto de atenção é a profundidade dos sulcos da banda de rodagem. Quando ela chega a 3 mm ou menos, o pneu já perde parte da capacidade de drenagem e a segurança fica comprometida, especialmente em pista molhada. O limite legal estabelecido é de 1,6 mm”, explica Ayala.