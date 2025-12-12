Brasil - Com a chegada do fim do ano e o aumento das viagens, muitos brasileiros aproveitam para colocar o carro na estrada e celebrar. Apesar do clima de confraternização, o período exige atenção redobrada com a segurança. Entre os itens que merecem verificação antecipada estão os pneus, principal elo entre o veículo e o solo e responsáveis diretamente pela aderência, frenagem e estabilidade.
Para Roberto Ayala, Gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone, líder mundial em soluções para mobilidade sustentável e segura, trocar os pneus no momento adequado vai muito além do conforto: é uma questão de prevenção.
Sinais de Desgaste dos Pneus
O especialista destaca que existem sinais claros de que a substituição é necessária e, em alguns casos, urgente: “O primeiro ponto de atenção é a profundidade dos sulcos da banda de rodagem. Quando ela chega a 3 mm ou menos, o pneu já perde parte da capacidade de drenagem e a segurança fica comprometida, especialmente em pista molhada. O limite legal estabelecido é de 1,6 mm”, explica Ayala.
Ele complementa que esse limite pode ser identificado no próprio pneu. “É possível encontrar marcações indicando esse desgaste, conhecidas como TWI (Tread Wear Indicator). São ressaltos localizados nos sulcos que indicam o limite legal para substituição. Se, em qualquer ponto, o TWI estiver no mesmo nível da banda de rodagem, significa que o limite já foi ultrapassado. Além disso, cortes, bolhas, rasgos ou qualquer dano estrutural também exigem substituição imediata, sem exceção”, alerta.
Outro indicador importante, segundo o especialista, é o desgaste irregular. “Se o pneu apresenta desgaste diferente entre os lados ou entre as rodas, isso pode ser reflexo de problemas de alinhamento, calibragem inadequada ou falhas na suspensão. Nesses casos, além de trocar o pneu, é essencial investigar a causa para que o problema não volte a acontecer”, afirma Roberto Ayala.