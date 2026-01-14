Brasil - O verão é tradicionalmente marcado pelo aumento do fluxo nas rodovias brasileiras, impulsionado pelas férias escolares e pelas viagens de início de ano. Ao mesmo tempo, o período concentra chuvas mais frequentes e intensas, que alteram as condições do asfalto e exigem atenção redobrada dos motoristas. Nesse cenário, os pneus assumem papel decisivo para a segurança, já que são o único ponto de contato do veículo com a pista.

Para a Bridgestone, líder mundial em soluções para mobilidade sustentável, manter os pneus em boas condições é essencial para reduzir riscos ao dirigir na chuva, especialmente em viagens mais longas e com o veículo carregado.

“Em pistas molhadas, o desempenho do pneu faz toda a diferença. São os sulcos que ajudam a escoar a água e manter o contato com o solo. Quando o pneu está desgastado ou com pressão inadequada, a segurança fica comprometida”, afirma Roberto Ayala, Gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone.

Sulcos

A banda de rodagem é responsável por drenar a água e ajudar o pneu a manter aderência em pisos molhados. Com o desgaste, essa capacidade é reduzida, aumentando o risco de perda de controle do veículo.

“O limite legal de desgaste dos pneus é de 1,6 mm, indicado pelas marcações conhecidas como TWI. No entanto, quando os sulcos se aproximam de 3 mm, o desempenho do pneu em pista molhada já começa a cair. Por isso, a troca deve ser avaliada antes de atingir o limite legal”, orienta Ayala.

Essas marcações podem ser facilmente identificadas no próprio pneu, por meio de ressaltos localizados nos sulcos, que servem como referência visual para o motorista.