Brasil - Em janeiro, o transporte rodoviário de cargas entra em um período de intensa retomada após a virada do ano. E com as altas temperaturas típicas do verão, somadas a longas jornadas de viagem e caminhões operando com carga total, exigem atenção redobrada à manutenção dos pneus, principal elo entre o veículo e a estrada.

Para a Bridgestone, líder mundial em soluções para mobilidade, os pneus têm papel decisivo na segurança e na estabilidade do conjunto durante operações logísticas. O calor excessivo gerado pelo atrito constante com o asfalto pode elevar a pressão interna dos pneus e acelerar o desgaste, aumentando o risco de falhas ao longo do trajeto.

“Em períodos de altas temperaturas, como o verão, o pneu já trabalha naturalmente mais aquecido. Quando isso se soma a longas distâncias, carga elevada e calibragem inadequada, o risco de superaquecimento e falhas aumenta significativamente”, explica Roberto Ayala, gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone.

Risco de estouro

O calor intenso nas rodovias contribui diretamente para o aumento da pressão interna dos pneus. Se essa variação não for monitorada corretamente, pode haver sobrepressão ou, em sentido oposto, rodagem com pressão abaixo do recomendado, situação que também gera aquecimento excessivo e desgaste prematuro.

“A calibragem correta é um dos fatores mais importantes para a segurança do caminhão. Rodar com pressão inadequada compromete a estrutura do pneu, reduz a vida útil e pode levar a situações críticas, como o estouro, especialmente quando o veículo está carregado”, alerta Ayala.

Além da pressão, respeitar a capacidade de carga indicada pelo fabricante do pneu é fundamental. O excesso de peso gera deformações internas e elevação da temperatura, fatores que aumentam o risco de falhas estruturais durante a viagem.

Rodízio

Antes de pegar a estrada, a inspeção visual dos pneus é um cuidado simples, mas essencial. Desgaste irregular da banda de rodagem, cortes, bolhas, rachaduras ou objetos cravados são sinais claros de que o pneu pode não estar em condições adequadas para uma viagem longa.

O rodízio periódico dos pneus também é uma prática recomendada, pois ajuda a equilibrar o desgaste entre os eixos, prolonga a vida útil do conjunto e contribui para um comportamento mais estável do veículo ao longo da operação.