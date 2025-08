Pintura dos veículos exige atenção redobrada na estação do inverno

Brasil - Durante o inverno, a pintura dos veículos exige atenção redobrada. A combinação de sereno, sujeira e, em algumas regiões, geada, pode causar manchas, perda de brilho e até trincas na camada de verniz, comprometendo a aparência do carro e gerando gastos com manutenção estética. Embora nem sempre visíveis de imediato, esses danos se acumulam com o tempo e afetam diretamente a durabilidade da pintura.

Isso é comprovado por pesquisas recentes do setor. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), a busca por serviços de repintura automotiva cresceu 3,6% em 2025, impulsionada tanto por reformas em carros usados quanto pela necessidade de corrigir danos causados por descuidos no cuidado diário. Para evitar esse tipo de desgaste, o Gerente Técnico da Divisão de Repintura Automotiva da PPG, Ricardo Vettorazzi, recomenda a adoção de medidas simples, mas eficazes, que ajudam a preservar o aspecto original da pintura no inverno.

Lavagem

O especialista recomenda o uso de sabão com pH neutro na limpeza. Substâncias como gasolina, álcool e solventes não devem ser aplicadas sobre a lataria, pois podem danificar a camada protetora da pintura. Em caso de sujeiras ácidas, como por exemplo fezes de aves, o ideal é lavar a área imediatamente e secar bem a superfície.

Polimento

Apesar de parecer uma prática de conservação, o polimento frequente desgasta a camada final da pintura. “Mesmo em carros brancos ou de cores claras, o excesso de polimento reduz a proteção oferecida pelo verniz, já que muitos modelos utilizam o mesmo tipo de acabamento”, explica Ricardo.