Brasil - No Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, de 22 a 30 deste mês, no Distrito Anhembi, a Peugeot materializa sua visão de futuro ao unir design, tecnologia e sofisticação em uma experiência completa: um estande de conceito futurista, com tons metálicos e iluminação LED perimetral. Em exibição pela primeira vez no Brasil, os visitantes poderão conferir de perto o Peugeot E-208 GTi, além dos recém-lançados Peugeot 208 GT T200 Hybrid e 2008 GT T200 Hybrid no test-drive do evento, e este último presente no estande da marca também, além de outras duas novidades que serão anunciadas em breve.

Entre as ativações disponíveis no estande está o Peugeot Memory, um jogo com modelos icônicos da marca valendo brinde da marca. Para participar, basta o interessado ir até o espaço da Peugeot e realizar o cadastro com um dos promotores da marca para iniciar o desafio. Outra atração é a WEC Gallery, espaço projetado para exibição da miniatura do Peugeot 9X8, Hypercar híbrido com tração nas quatro rodas que compete no FIA World Endurance Championship (WEC) e nas 24 Horas de Le Mans, ao lado de itens originais usados pelos pilotos, como capacete, macacão e luvas.

“Nossa proposta no Salão do Automóvel é reforçar um dos pilares da Peugeot de oferecer experiências cada vez mais completas e prazerosas ao dirigir. Por isso, trouxemos os novos Peugeot 208 T200 GT Hybrid e 2008 T200 GT Hybrid, além do exclusivo Peugeot E-208 GTi, um ícone esportivo agora na versão elétrica para ser exposto em nosso estande. Vamos também materializar nossa visão de futuro com a presença do carro conceito que norteará a marca nos próximos anos e mais um modelo que combina elegância e performance em um design imponente, que serão revelados dia 20 de novembro”, destaca Fabiana Figueiredo, vice-presidente da marca Peugeot na América do Sul.

Sofisticação

Desenvolvido pela Peugeot Sport, o Peugeot E-208 GTi, tem proposta elétrica e um desempenho de tirar o fôlego. O modelo herdou diretamente a expertise das pistas, como as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC). O carro é equipado com um motor elétrico de 280 cv e 345 Nm de torque, o E-208 GTi acelera de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,7 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 180 km/h. Sua bateria de 54 kWh oferece uma autonomia estimada de 350 km (ciclo WLTP) e permite recarga rápida de 20% a 80% em menos de 30 minutos com potência de até 100 kW, garantindo performance e praticidade.

O chassi foi meticulosamente ajustado para entregar uma condução precisa e envolvente: suspensão rebaixada em 30 mm, vias alargadas (56 mm na dianteira e 27 mm na traseira), molas e amortecedores com batentes hidráulicos específicos, barra estabilizadora traseira. O sistema de freios dianteiros traz discos de 355 mm com pinças de quatro pistões, garantindo desempenho constante mesmo em uso intenso. O modo Sport libera todo o potencial do veículo, proporcionando uma experiência de direção visceral.