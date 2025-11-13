Brasil - No Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, de 22 a 30 deste mês, no Distrito Anhembi, a Peugeot materializa sua visão de futuro ao unir design, tecnologia e sofisticação em uma experiência completa: um estande de conceito futurista, com tons metálicos e iluminação LED perimetral. Em exibição pela primeira vez no Brasil, os visitantes poderão conferir de perto o Peugeot E-208 GTi, além dos recém-lançados Peugeot 208 GT T200 Hybrid e 2008 GT T200 Hybrid no test-drive do evento, e este último presente no estande da marca também, além de outras duas novidades que serão anunciadas em breve.
Entre as ativações disponíveis no estande está o Peugeot Memory, um jogo com modelos icônicos da marca valendo brinde da marca. Para participar, basta o interessado ir até o espaço da Peugeot e realizar o cadastro com um dos promotores da marca para iniciar o desafio. Outra atração é a WEC Gallery, espaço projetado para exibição da miniatura do Peugeot 9X8, Hypercar híbrido com tração nas quatro rodas que compete no FIA World Endurance Championship (WEC) e nas 24 Horas de Le Mans, ao lado de itens originais usados pelos pilotos, como capacete, macacão e luvas.
“Nossa proposta no Salão do Automóvel é reforçar um dos pilares da Peugeot de oferecer experiências cada vez mais completas e prazerosas ao dirigir. Por isso, trouxemos os novos Peugeot 208 T200 GT Hybrid e 2008 T200 GT Hybrid, além do exclusivo Peugeot E-208 GTi, um ícone esportivo agora na versão elétrica para ser exposto em nosso estande. Vamos também materializar nossa visão de futuro com a presença do carro conceito que norteará a marca nos próximos anos e mais um modelo que combina elegância e performance em um design imponente, que serão revelados dia 20 de novembro”, destaca Fabiana Figueiredo, vice-presidente da marca Peugeot na América do Sul.
Sofisticação
Desenvolvido pela Peugeot Sport, o Peugeot E-208 GTi, tem proposta elétrica e um desempenho de tirar o fôlego. O modelo herdou diretamente a expertise das pistas, como as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC). O carro é equipado com um motor elétrico de 280 cv e 345 Nm de torque, o E-208 GTi acelera de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,7 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 180 km/h. Sua bateria de 54 kWh oferece uma autonomia estimada de 350 km (ciclo WLTP) e permite recarga rápida de 20% a 80% em menos de 30 minutos com potência de até 100 kW, garantindo performance e praticidade.
O chassi foi meticulosamente ajustado para entregar uma condução precisa e envolvente: suspensão rebaixada em 30 mm, vias alargadas (56 mm na dianteira e 27 mm na traseira), molas e amortecedores com batentes hidráulicos específicos, barra estabilizadora traseira. O sistema de freios dianteiros traz discos de 355 mm com pinças de quatro pistões, garantindo desempenho constante mesmo em uso intenso. O modo Sport libera todo o potencial do veículo, proporcionando uma experiência de direção visceral.
O design do Peugeot E-208 GTi resgata elementos históricos da linhagem GTi, como as rodas com estrutura perfurada inspiradas no 205 GTi, detalhes em vermelho na carroceria e interior, além da assinatura luminosa de três garras.
Experimente o futuro
O público poderá experimentar a sensação de dirigir um Peugeot: os novos Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT e Peugeot 2008 GT T200 Hybrid AT estarão disponíveis para test-drive ao longo de todo o evento. Para participar, basta retirar a pulseira no estande e dirigir-se à área de test-drive para agendar o horário. É necessário chegar com 30 minutos de antecedência ao local indicado.
Os novos Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT e Peugeot 2008 GT T200 Hybrid AT estreiam o sistema híbrido com motor Turbo 200 1.0 flex de 130 cv, aliado a um motor elétrico e bateria de íons de lítio de 12V, entregando até 10% de redução no consumo urbano e 8% menos emissões de CO₂.
Os visitantes também poderão testar recursos como Advanced Start & Stop, e-Braking e e-Coasting trabalham juntos para uma condução mais silenciosa, eficiente e fluida.
Novos modelos
O Novo Peugeot 2008 GT T200 Hybrid AT – exposto no estande da marca – reforça sua identidade SUV com assinatura luminosa em LED 3D, rodas diamantadas de 17” modelo Karakov, vincos laterais marcantes, traseira com acabamento bitom, teto solar panorâmico e faixa preta que conecta as lanternas em LED 3D — um conjunto imponente e moderno que traduz tecnologia e sofisticação. Além disso, a versão traz o MyPeugeot, o exclusivo sistema de serviços conectados.
Já o Novo Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT além da nova motorização híbrida, destaca a esportividade com rodas diamantadas de 17”, grade na mesma cor da carroceria, faróis Full LED, DRLs e lanternas em LED no icônico formato de “garras de leão”. A versão traz a Nova Multímidia Peugeot i-Connect Advanced 10,3”, o i-Cockpit 3D e também o MyPeugeot, o exclusivo sistema de serviços conectados.