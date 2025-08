Peugeot apresenta o novo Boxer 2026, mais eficiente, seguro e mais versátil

Brasil - A Peugeot apresenta ao mercado brasileiro o novo Boxer 2026, o modelo estreia com visual renovado, motor inédito e novas tecnologias para oferecer mais eficiência, versatilidade e conectividade com gestão de frotas ao cliente profissional. Com quatro versões e foco no uso comercial e institucional, o lançamento reforça a estratégia da marca dentro do ecossistema Peugeot Professional e do crescente mercado de veículos utilitários leves (LCVs), foram emplacadas mais de 70 mil vans em 2024, representando 13% da indústria no país com crescimento ano a ano.

O Peugeot Boxer estreia com motor com novo motor 2.2 Turbo Diesel que entrega 140 cv e 350 Nm de torque, combinado ao câmbio manual de 6 marchas. Com consumo urbano, de 10,8 km/l. O volume de carga chega a 13 m³, com capacidade entre 1.240 e 1.590 kg, a depender da versão, com abertura traseira de 270º e porta lateral deslizante que facilita o dia a dia no transporte.