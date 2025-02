Peugeot 402 completa 90 anos

Em uma época marcada pela uniformidade na estética dos carros, a Peugeot ousou dar um passo à frente com o lançamento do atraente e elegante Peugeot 402 em 1935. Fortemente influenciado pelo design dos grandes salões americanos da época, que pode ser visto em elementos como as linhas curvas, o perfil arredondado, o para-brisa dividido em duas partes, a carroceria grande ou a presença de seis janelas, esse modelo introduziu muitos elementos originais e foi o ponto de partida para todos os tipos de estudos e inovações.

Apresentado no Salão do Automóvel de Paris de 1935, o Peugeot 402 chegou ao mercado para substituir dois modelos-chave da gama: o Peugeot 401 e o 601. Seu design inconfundível foi obra de Henri Thomas, na época chefe do Departamento de Design de Carroceria da empresa sediada em Sochaux. Fiel à filosofia da marca, ele evitou soluções complicadas e dispendiosas e optou por formas fluidas e equilibradas que estabeleceriam as bases estéticas dos modelos da Marca do Leão até a Segunda Guerra Mundial.

Nas laterais, ele eliminou os estribos comuns na década de 1930, enquanto na dianteira e na traseira, optou pela originalidade de integrar os faróis e as lanternas traseiras à carroceria pela primeira vez na história do automóvel.O estilo do Peugeot 402 foi fortemente influenciado pelas principais tendências estéticas de sua época. Por um lado, o “Streamline Moderne”, também conhecido como “estilo aerodinâmico”, conferiu beleza e funcionalidade à sua silhueta, além de dar uma sensação de velocidade e dinamismo.