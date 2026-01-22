Brasil - Ao longo de seus 100 anos no Brasil, a Chevrolet apresentou diversos carros conceito que marcaram época. Projetos criados para demonstrar a capacidade técnica e criativa da marca, explorar novas soluções de engenharia, avaliar a receptividade de tecnologias emergentes ou celebrar momentos simbólicos de sua trajetória no país.

Este é o caso do Novo Onix Track Day, um show car desenvolvido exclusivamente para uso em pista e que encerra as comemorações do centenário da Chevrolet no Brasil. Idealizado pelo time local de engenharia e motorsport da GM, o modelo parte da nova carroceria do Onix e traz uma configuração inédita para o hatch, com motor 1.2 turbo otimizado para autódromos.

O conjunto mecânico inclui calibração específica, transmissão manual de seis marchas, sistema de escape e admissão modificados, suspensão rebaixada em 100 mm e novas rodas, que contribuem para o aumento das bitolas dos eixos.

A cabine também passou por alterações: o interior recebeu bancos tipo concha com cintos de segurança de cinco pontos, além da eliminação de itens de acabamento, resultando em uma redução aproximada de 150 kg na massa total do veículo.

Além do caráter aspiracional, o projeto foi concebido para explorar ao máximo componentes, acessórios e soluções já presentes no portfólio Chevrolet, reforçando uma abordagem racional de setup e servindo como fonte de inspiração para preparadores e entusiastas da prática de track day.