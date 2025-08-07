Pela primeira vez em público nas Américas

Brasil - O McLaren W1 fará sua estreia pública nas Américas no evento “Exotics on Broadway” no sábado, 16 de agosto, durante a Monterey Car Week. Ele será acompanhado pela mais nova edição especial da McLaren, o 750S Le Mans, e por um Artura Spider especial States of Endurance.

“A Monterey Car Week é sempre uma ótima oportunidade para interagirmos com clientes, potenciais clientes e entusiastas. Estamos entusiasmados em levar o McLaren W1 ao ‘Exotics on Broadway’, onde os fãs poderão vê-lo em exposição pública pela primeira vez nas Américas. O W1 é um supercarro muito especial, ligado à mentalidade da McLaren no Campeonato Mundial de Fórmula 1. O 750S Le Mans e o Artura Spider ‘States of Endurance’ também estão ligados à história da McLaren no automobilismo. Estamos ansiosos para que os entusiastas da marca vejam esses três carros especiais”, afirma Nicolas Brown, Presidente da McLaren nas Américas.

Foto: Divulgação

O McLaren W1 fez sua estreia mundial em outubro de 2024 e será visto publicamente pela primeira vez nas Américas durante a Monterey Car Week. O W1 é o sucessor inovador de dois dos maiores supercarros de todos os tempos (McLaren F1 e McLaren P1) e inaugura um novo capítulo na famosa linhagem de carros “1” da McLaren. Equipado com propulsão híbrida 1.275 cv (a maior potência de qualquer McLaren até hoje e superior à de todos os principais concorrentes), o W1 é o McLaren com aceleração e tempos de volta mais rápidas já homologado para uso em ruas, alcançando a surpreendente combinação de chegar a 300 km/h mais rápido que um Speedtail e ser 3 segundos por volta mais rápido que o McLaren Senna na pista de referência da McLaren.