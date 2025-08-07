Pela primeira vez em público nas Américas

Brasil - O McLaren W1 fará sua estreia pública nas Américas no evento “Exotics on Broadway” no sábado, 16 de agosto, durante a Monterey Car Week. Ele será acompanhado pela mais nova edição especial da McLaren, o 750S Le Mans, e por um Artura Spider especial States of Endurance.
“A Monterey Car Week é sempre uma ótima oportunidade para interagirmos com clientes, potenciais clientes e entusiastas. Estamos entusiasmados em levar o McLaren W1 ao ‘Exotics on Broadway’, onde os fãs poderão vê-lo em exposição pública pela primeira vez nas Américas. O W1 é um supercarro muito especial, ligado à mentalidade da McLaren no Campeonato Mundial de Fórmula 1. O 750S Le Mans e o Artura Spider ‘States of Endurance’ também estão ligados à história da McLaren no automobilismo. Estamos ansiosos para que os entusiastas da marca vejam esses três carros especiais”, afirma Nicolas Brown, Presidente da McLaren nas Américas.
O McLaren W1 fez sua estreia mundial em outubro de 2024 e será visto publicamente pela primeira vez nas Américas durante a Monterey Car Week. O W1 é o sucessor inovador de dois dos maiores supercarros de todos os tempos (McLaren F1 e McLaren P1) e inaugura um novo capítulo na famosa linhagem de carros “1” da McLaren. Equipado com propulsão híbrida 1.275 cv (a maior potência de qualquer McLaren até hoje e superior à de todos os principais concorrentes), o W1 é o McLaren com aceleração e tempos de volta mais rápidas já homologado para uso em ruas, alcançando a surpreendente combinação de chegar a 300 km/h mais rápido que um Speedtail e ser 3 segundos por volta mais rápido que o McLaren Senna na pista de referência da McLaren.
PRIMEIRA VEZ
Também em exposição pela primeira vez nas Américas está o McLaren 750S Le Mans, uma edição especial do cupê 750S que celebra o 30º aniversário da vitória da McLaren nas 24 Horas de Le Mans em 1995. Em homenagem ao icônico McLaren F1 GTR número 59, o 750S Le Mans é oferecido com a pintura externa Cinza Le Mans, com opção Laranja McLaren também disponível, e conta com entrada de ar no teto e rodas LM de 5 raios. Mais empolgante é o Kit de Alto Desempenho (HDK) da McLaren Special Operations (MSO), que adiciona um toque visual expressivo ao 750S com um spoiler traseiro ativo elevado em fibra de carbono com placas de extremidade integradas. O para-choque dianteiro apresenta um divisor de fibra de carbono alargado, aumentando a carga aerodinâmica em 10% em comparação com o 750S padrão, aprimorando o desempenho em pista e ecoando os acréscimos aerodinâmicos da famosa edição McLaren F1 LM. Completando o pacote HDK, há um novo painel sob a asa em fibra de carbono na cor da carroceria, com lamelas em preto brilhante.
O fim de semana também servirá como plataforma de lançamento para o States of Endurance, uma celebração do 30º aniversário da vitória da McLaren em Le Mans em 1995, que verá carros de rua (McLaren Artura Spider e McLaren 750S) cruzarem o país de Monterey a Miami, aproximadamente a distância percorrida na corrida de 24 horas, com uma variedade de paradas e compromissos ao longo do caminho. Em exposição na Exotics on Broadway está um dos três carros de rua: um Artura Spider com um envelopamento especial criado para simular a experiência de direção diurna de uma corrida de 24 horas. Dois supercarros 750S também participarão da jornada, cada um com seu próprio envelopamento, um inspirado no amanhecer e o outro na noite.