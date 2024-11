Pedro Marcondes estreia como piloto de rali amanhã

BANDEIRADA Firás Fahs busca vitórias na Fórmula Delta em Interlagos

Depois do bom desempeno na etapa anterior, no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, o paranaense Firás Fahs busca vitórias na 7ª e penúltima etapa da Fórmula Delta, que será disputada neste sábado (23) e domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto de Foz do Iguaçu, que nesta temporada conta com o […]