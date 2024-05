Paranaenses serão metade do grid da Fórmula Truck em Cascavel

A Fórmula Truck prossegue no próximo domingo (2), com a realização da 3ª etapa da temporada, a segunda do Campeonato Interestadual, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Com a expectativa de 50 participantes, os paranaenses serão quase metade do grid. Já estão confirmados 21 representantes da Terra das Araucárias

Além da maior delegação, os paranaenses também defenderão a liderança da competição. Correndo em casa, o cascavelense Pedro Muffato defenderá a liderança da categoria GT Truck. Vencedor em Guaporé, Muffato soma 115 pontos, 25 a mais do que o gaúcho Rafael Fleck; e 35 à frente do catarinense Tulio Bendo. Muffato é o atual campeão da categoria.

Já na categoria F-Truck, a liderança é do bicampeão Márcio Rampon. Com a vitória em Guaporé, ele soma 110 pontos. Rampon é seguido por outros dois paranaenses. Gilmar Mottin é o vice-líder, com 90 pontos, enquanto que Duda Conci ocupa a terceira colocação, com 85 pontos.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As emoções da etapa de Cascavel poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria.