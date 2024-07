Paranaenses no topo da Stock Car

BANDEIRADA

Bortoleto vice-líder

O brasileiro Gabriel Bortoleto concluiu a Feature Race na segunda colocação na 10ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 2 domingo, no autódromo de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Com este resultado, ele assume a vice-liderança do campeonato, com 129 pontos, contra 165 do líder Isac Hadjar.