Novo Uno completa 15 anos de história

O Novo Uno completa 15 anos de lançamento, passando a entrar na lista de modelos icônicos da história da Fiat. Lançado em maio de 2010, o modelo representou uma verdadeira revolução no segmento de compactos ao apresentar um design inovador, soluções inteligentes de espaço interno e tecnologias, dando continuidade ao legado do Uno, um dos modelos mais queridos e de maior sucesso na indústria automotiva nacional.

Desenvolvido no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, a nova geração do Uno chegou ao mercado com muita personalidade. Dono de um design único, o modelo tinha como conceito “Round Square”, ou “quadrado arredondado”, que remetia as linhas quadradas do Uno original, porém com os cantos arredondados, deixando o modelo com visual mais moderno. Trabalho efetivo da equipe do Design Center South America, que teve autonomia para criar um projeto único, focando efetivamente no público brasileiro.

Naquele momento o Novo Uno foi ofertado em quatro versões, sendo elas: Vivace 1.0 Flex, Uno Way 1.0 Flex, Uno Attractive 1.4 Flex e Uno Way 1.4 Flex. O modelo oferecia múltiplas opções de personalização, tanto de elementos visuais quanto de itens de conveniência, além de 14 cores para escolher, entre lisas e metalizadas, sendo três delas novidade no portfólio da Fiat: Amarelo Citrus e Azul Splash, exclusivas para as versões Vivace e Attractive, e Verde Box para versões Way.

Esta quantidade e diferenciação de cores, foi disruptivo e tão icônica para a época, que até hoje pessoas remente ao Uno “marca texto”, ao modelo pintado na cor Amarelo Citrus. Essa grande disponibilidade de cores, foi muito bem retratada na campanha da época chamada de “Uno Duni Te”.

Na época o modelo também marcou a estreia de dois novos motores no mercado: o Fire 1.0 Evo e o Fire 1.4 Evo, ambos Flex. Aliados a modernas tecnologias, eles garantiam potência, economia de combustível e baixo nível de emissões. Com o motor Fire 1.0 Evo, o modelo entregava 73 cv de potência e 9,5 kgfm de torque quando abastecido com gasolina. Já com etanol, o valor mudava para 75 cv de potência e 9,9 kgfm de torque. O motor Fire 1.4 Evo, o carro entregava 85 cv de potência e 12,4 kgfm de torque com gasolina e 88 cv de potência e 12,5 kgfm de torque com etanol.

O Novo Uno também fez história ao ser o primeiro carro nacional com a tecnologia Start-Stop. Em setembro de 2014, o Fiat Uno Evolution, MY15, foi pioneiro ao apresentar este sistema em um carro popular no Brasil.

Em 2016, o Novo Uno passou por mudanças. O modelo ganhou renovação nas linhas externas e foi escolhido para o lançamento da nova e avançada família de motores Firefly. Importantes tecnologias como Controle de Tração (TC), estabilidade (ESC) e assistente de partida em rampas colocaram o Novo Uno como um dos carros mais seguros e modernos de seu segmento.