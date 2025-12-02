Brasil - A Audi do Brasil anuncia ontem a chegada do novo RS Q8 Performance à rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o País. O modelo conquistou, em junho de 2024, guiado pelo piloto alemão Frank Stippler, que obteve a marca de 7m36s698, o recorde de SUV com a volta mais rápida no lendário circuito de Nürburgring, na Alemanha. A renovada versão esportiva do utilitário de alto luxo oferece desempenho impressionante e está disponível na versão única Performance, ao valor de R$ 1.339.990,00.
“O novo RS Q8 foi desenvolvido para atender aos clientes que buscam versatilidade sem abrir mão da esportividade, e reflete nosso compromisso em oferecer veículos que combinam alta performance, tecnologia de ponta e um design vanguardista. Após uma bem-sucedida campanha de pré-vendas, convidamos os clientes da marca a conhecerem de perto esse modelo que é uma verdadeira obra de arte sobre rodas”, destaca Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.
Desempenho apaixonante
O modelo é equipado com motorização 4.0 biturbo V8 de 640 cavalos a 6.000 rpm e 850 Nm de torque entre 2.300 e 4.500 rpm. O veículo oferece eixo traseiro dinâmico, diferencial esportivo quattro e suspensão pneumática com ajuste esportivo, além da transmissão Tiptronic de oito velocidades. O conjunto mecânico permite ao utilitário esportivo de alto luxo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos, além de atingir a velocidade máxima de 280 km/h (limitada eletronicamente), ou até 305 km/h (opcional). Trata-se do motor à combustão mais potente já fabricado na história da Audi Sport. A partir de agora, o modelo passa a contar com discos de freio de cerâmica de série.
Além disso, o novo sistema de escape recém-desenvolvido é mais leve e cria um som mais encorpado e envolvente, proporcionando uma experiência sonora apaixonante. Para uma condução menos arisca, o modelo conta com diferentes modos de condução que oferecem desde uma dinâmica de condução mais esportiva até uma dirigibilidade mais confortável e com foco na eficiência de consumo de combustível.
Estética inigualável
O novo Audi RSQ8 entrega um visual esportivo e marcante, com linhas sinuosas e uma linha de cintura alta que traz imponência ao modelo. O remodelado para-choque dianteiro oferece entradas de ar marcantes, e uma ampla estrutura em favo de mel preto brilhante compõem a grade dianteira singleframe, onde cada célula individual agora é tridimensional, e que já apresenta o logotipo em 2D que integra a nova linguagem visual da Audi globalmente. Na traseira, as duas saídas de escape ovais são as primeiras características distintivas de um modelo RS. No novo Audi RS Q8, a Audi Sport colocou um difusor entre elas, que é dividido ao meio por um refletor, tornando a traseira ainda mais harmoniosa.
Equipamentos
O novo Audi RS Q8 oferece uma ampla lista de equipamentos de série. Em relação aos itens de tecnologia e segurança, são oferecidos ACC e lane keeping assist (LKAS) com emergency assist; assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning; Audi Pre Sense dianteiro e traseiro; câmera 360°; faróis Full LED Matrix com apresentação de luzes e lanternas traseiras em OLED; Park assist plus com sensores estacionamento dianteiros e traseiros.
Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de 4 zonas; Audi Drive Select; Auto Hold; bancos super-esportivos com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação; espelho retrovisor interno com função antiofuscante automático; fechamento das portas servo assistido; Head-up display; Keyless entry; pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; apoio lombar com ajustes elétricos para bancos dianteiros; e teto solar elétrico panorâmico “Open Sky”.
O sistema de infoentretenimento conta com sistema de som premium Bang & Olufsen de 730W de potência com som 3D para os bancos dianteiros; MMI Navegação plus com MMI touch response; e Audi Virtual Cockpit Plus com layouts adicionais específicos dos modelos RS.
Reforçando a estratégia de livre customização interna e externa sem custos, vários pacotes podem ser adicionados sem custos para tornar o carro ainda mais único, exclusivo e personalizável: Pacotes RS Design com três opções de cores: Cinza, vermelho ou azul – que customizam desde as costuras de bancos e volante, cinto e até tapetes, e “Pacote óptico exterior em preto brilhante incluindo Audi Rings e capa do retrovisor na cor preta. Há ainda diversas opções de rodas de liga leve de 23 polegadas, algumas produzidas por forjamento que dão ao carro uma leve redução de peso e com design que auxilia na refrigeração do sistema de freio, com acabamento em preto, cinza e neodymio.
Além disso, o cliente poderá escolher, de forma livre e sem custo adicional, pinças de freio na cor azul, cinza ou vermelha; capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo, preta ou alumínio. Os opcionais com custo adicional são: pintura Audi Exclusive, assistente de Visão Noturna, faróis Digital MATRIX HD com Audi Laser Light, acabamento do painel em carbono, Capa do retrovisor em carbono, e pacote com velocidade máxima de 305 km/h com pneus Pirelli P Zero Performance.
Cores e dimensões
Externamente, as dimensões do modelo são 5.022 mm (comprimento), 1.699 mm (altura), 2.998 mm (entre eixos), 2.190 mm (largura). A capacidade do porta-malas é de generosos 604 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 85 litros. O peso total é de 2.465 quilos.
As opções de cores disponíveis são Branco Carrara (sólida); Azul Ascari, Azul Waitomo, Branco Geleira, Bege Gold Sakhir, Prata Satélite, Preto Mito, Vermelho Chili (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). Há ainda a opção de pintura Audi Exclusive nas cores sólida, metálica, perolizada ou cristalizada.
Interior luxuoso
A cabine do veículo oferece luxo, elegância e sofisticação. A ergonomia é assegurada com comandos e acessos à mão do motorista e passageiros, que viajam com conforto para até cinco ocupantes. O acabamento interno é feito em alumínio escurecido escovado, e o modelo oferece bancos esportivos RS em couro Valcona e desenho diamante. Os revestimentos misturam materiais nobres como couro e Alcantara, enquanto o teto possui revestimento em tecido preto. A soleira do porta-malas é em alumínio e há soleiras de porta com o logotipo RS.