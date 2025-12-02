Brasil - A Audi do Brasil anuncia ontem a chegada do novo RS Q8 Performance à rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o País. O modelo conquistou, em junho de 2024, guiado pelo piloto alemão Frank Stippler, que obteve a marca de 7m36s698, o recorde de SUV com a volta mais rápida no lendário circuito de Nürburgring, na Alemanha. A renovada versão esportiva do utilitário de alto luxo oferece desempenho impressionante e está disponível na versão única Performance, ao valor de R$ 1.339.990,00.

“O novo RS Q8 foi desenvolvido para atender aos clientes que buscam versatilidade sem abrir mão da esportividade, e reflete nosso compromisso em oferecer veículos que combinam alta performance, tecnologia de ponta e um design vanguardista. Após uma bem-sucedida campanha de pré-vendas, convidamos os clientes da marca a conhecerem de perto esse modelo que é uma verdadeira obra de arte sobre rodas”, destaca Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

Desempenho apaixonante

O modelo é equipado com motorização 4.0 biturbo V8 de 640 cavalos a 6.000 rpm e 850 Nm de torque entre 2.300 e 4.500 rpm. O veículo oferece eixo traseiro dinâmico, diferencial esportivo quattro e suspensão pneumática com ajuste esportivo, além da transmissão Tiptronic de oito velocidades. O conjunto mecânico permite ao utilitário esportivo de alto luxo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos, além de atingir a velocidade máxima de 280 km/h (limitada eletronicamente), ou até 305 km/h (opcional). Trata-se do motor à combustão mais potente já fabricado na história da Audi Sport. A partir de agora, o modelo passa a contar com discos de freio de cerâmica de série.

Além disso, o novo sistema de escape recém-desenvolvido é mais leve e cria um som mais encorpado e envolvente, proporcionando uma experiência sonora apaixonante. Para uma condução menos arisca, o modelo conta com diferentes modos de condução que oferecem desde uma dinâmica de condução mais esportiva até uma dirigibilidade mais confortável e com foco na eficiência de consumo de combustível.

Estética inigualável

O novo Audi RSQ8 entrega um visual esportivo e marcante, com linhas sinuosas e uma linha de cintura alta que traz imponência ao modelo. O remodelado para-choque dianteiro oferece entradas de ar marcantes, e uma ampla estrutura em favo de mel preto brilhante compõem a grade dianteira singleframe, onde cada célula individual agora é tridimensional, e que já apresenta o logotipo em 2D que integra a nova linguagem visual da Audi globalmente. Na traseira, as duas saídas de escape ovais são as primeiras características distintivas de um modelo RS. No novo Audi RS Q8, a Audi Sport colocou um difusor entre elas, que é dividido ao meio por um refletor, tornando a traseira ainda mais harmoniosa.

Equipamentos

O novo Audi RS Q8 oferece uma ampla lista de equipamentos de série. Em relação aos itens de tecnologia e segurança, são oferecidos ACC e lane keeping assist (LKAS) com emergency assist; assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning; Audi Pre Sense dianteiro e traseiro; câmera 360°; faróis Full LED Matrix com apresentação de luzes e lanternas traseiras em OLED; Park assist plus com sensores estacionamento dianteiros e traseiros.

Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de 4 zonas; Audi Drive Select; Auto Hold; bancos super-esportivos com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação; espelho retrovisor interno com função antiofuscante automático; fechamento das portas servo assistido; Head-up display; Keyless entry; pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; apoio lombar com ajustes elétricos para bancos dianteiros; e teto solar elétrico panorâmico “Open Sky”.