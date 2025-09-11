Novo Renault Clio chega a geração do hatchback é ainda mais potente

Com um legado de 35 anos, o Clio sempre foi uma referência em sua categoria na Europa e se manteve como o campeão de vendas da Renault durante as cinco gerações anteriores. Lançado em 1990, o primeiro modelo tinha revolucionado o mercado na época, entregando um nível de qualidade encontrado apenas nos níveis superiores e um pacote de equipamentos até então inéditos entre os compactos urbanos. O Clio representou um aprimoramento consciente na qualidade e uma verdadeira revolução no segmento, simbolizada pela adoção de um nome real em vez de um número para suceder ao Super 5 na época.

Durante gerações, o Clio redefiniu continuamente os padrões de seu segmento para melhor satisfazer as novas necessidades dos clientes e oferecer a cada dia mais em matéria de design, conforto, espaço interno, qualidade, segurança, prazer de dirigir e recursos multimídia, sempre reduzindo as emissões de poluentes. A estratégia bem-sucedida foi validada duas vezes pelo altamente cobiçado título de Carro Europeu do Ano, em 1991 e 2006.

Versões icônicas

O Clio conta com inúmeras versões icônicas em sua história, desde a luxuosa Baccara (e seu famoso slogan “Nem é tão caro assim, meu filho”) e Initiale Paris, as esportivas 16 S e Williams, passando pelo incrível Clio V6 com motor central traseiro, até a sofisticada versão full hybrid E-Tech, que chegou com a quinta geração. No total, foram vendidas quase 17 milhões de unidades do Clio em 120 países do mundo, o que faz dele o carro francês campeão de vendas de todos os tempos considerando todas as gerações, tendo conquistado naturalmente os consumidores franceses, mas também britânicos e turcos. Em 2025 o sucesso do Clio continua à altura, como campeão de vendas na Europa no primeiro semestre deste ano.

Este compacto urbano versátil, que sempre teve “tudo de um carro grande” e nunca abandonou o formato hatchback se tornou um objeto cult, símbolo do compromisso das equipes da Renault para sempre aprimorar os padrões de qualidade, equipamentos e tecnologia, permitindo que ele continuasse redefinindo os padrões de sua categoria.

A quinta geração do Renault Clio introduziu a motorização full hybrid E-Tech de 145 cv, que se tornou um verdadeiro sucesso entre os consumidores, com 30% das vendas na Europa. Ele também ofereceu pela primeira vez a versão topo de linha Esprit Alpine, que conquistou quase 20% dos clientes na Europa.