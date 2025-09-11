Novo Renault Clio chega a geração do hatchback é ainda mais potente

Com um legado de 35 anos, o Clio sempre foi uma referência em sua categoria na Europa e se manteve como o campeão de vendas da Renault durante as cinco gerações anteriores. Lançado em 1990, o primeiro modelo tinha revolucionado o mercado na época, entregando um nível de qualidade encontrado apenas nos níveis superiores e um pacote de equipamentos até então inéditos entre os compactos urbanos. O Clio representou um aprimoramento consciente na qualidade e uma verdadeira revolução no segmento, simbolizada pela adoção de um nome real em vez de um número para suceder ao Super 5 na época.
Durante gerações, o Clio redefiniu continuamente os padrões de seu segmento para melhor satisfazer as novas necessidades dos clientes e oferecer a cada dia mais em matéria de design, conforto, espaço interno, qualidade, segurança, prazer de dirigir e recursos multimídia, sempre reduzindo as emissões de poluentes. A estratégia bem-sucedida foi validada duas vezes pelo altamente cobiçado título de Carro Europeu do Ano, em 1991 e 2006.
Versões icônicas
O Clio conta com inúmeras versões icônicas em sua história, desde a luxuosa Baccara (e seu famoso slogan “Nem é tão caro assim, meu filho”) e Initiale Paris, as esportivas 16 S e Williams, passando pelo incrível Clio V6 com motor central traseiro, até a sofisticada versão full hybrid E-Tech, que chegou com a quinta geração. No total, foram vendidas quase 17 milhões de unidades do Clio em 120 países do mundo, o que faz dele o carro francês campeão de vendas de todos os tempos considerando todas as gerações, tendo conquistado naturalmente os consumidores franceses, mas também britânicos e turcos. Em 2025 o sucesso do Clio continua à altura, como campeão de vendas na Europa no primeiro semestre deste ano.
Este compacto urbano versátil, que sempre teve “tudo de um carro grande” e nunca abandonou o formato hatchback se tornou um objeto cult, símbolo do compromisso das equipes da Renault para sempre aprimorar os padrões de qualidade, equipamentos e tecnologia, permitindo que ele continuasse redefinindo os padrões de sua categoria.
A quinta geração do Renault Clio introduziu a motorização full hybrid E-Tech de 145 cv, que se tornou um verdadeiro sucesso entre os consumidores, com 30% das vendas na Europa. Ele também ofereceu pela primeira vez a versão topo de linha Esprit Alpine, que conquistou quase 20% dos clientes na Europa.
Geração mais potente
Totalmente repensada, esta sexta geração do novo Renault Clio é ainda mais dinâmica, exibindo um estilo novo e completamente diferenciado, adotando a moderna estratégia de design e tecnologia da Renault. Todo o foco se concentrou neste hatchback de nova geração carregado de tecnologia e alta precisão, com um visual extremamente forte, linhas bastante esculpidas e sensuais.
O Novo Renault Clio foi potencializado em todos os quesitos, incluindo sua gama de motorizações. Ele se impõe mais do que nunca como o modelo mais eficiente da gama de híbridos da Renault, complementando perfeitamente a gama de modelos elétricos. Com a nova motorização full hybrid E-Tech de 160 cv que confere mais performance e uma eficiência de primeiríssimo plano, o Clio apresenta agora um nível de emissões de CO2 recorde de 89 g/km e consumo misto de apenas 3,9 l/100 km. Ele pode atingir até 40% de redução de consumo em comparação com um motor a gasolina convencional, sendo capaz de rodar até 80% do tempo no modo elétrico na cidade. O Novo Clio oferece uma gama renovada de motorizações complementares (gasolina ou GLP a partir de 115 cv), oferecendo ainda mais performance e eficiência.
Interior
Do lado de dentro, a atenção dispensada à qualidade do interior, a utilização de materiais reciclados, a tela dupla OpenR em V com o sistema multimídia OpenR Link com Google integrado – pela primeira vez nesta categoria de veículos –, bem como vários equipamentos tecnológicos e 29 sistemas de assistência ao motorista de última geração elevam o padrão do Clio, aproximando o modelo do segmento superior.
O Novo Renault Clio possui todos os diferenciais para satisfazer uma série de usos pelos clientes, tanto pessoa física como empresas frotistas, clientes fiéis ao Clio há gerações, assim como novos compradores em busca de um hatchback compacto, versátil e dinâmico. A pré-venda do novo Renault Clio começa no mercado europeu até o fim deste ano.
“Para nós, o Clio sempre foi um marcador cultural, contribuindo em grande parte para a identidade da Renault. Quando pensa no Clio, você se lembra da Renault e quando pensa na Renault, você se lembra do Clio! Com quase 17 milhões de unidades vendidas, o Clio é o nosso campeão de vendas. A cada nova geração, o Clio redefine os padrões de sua categoria. Nós utilizamos a mesma estratégia nesta sexta geração, com um design ainda mais dinâmico, a nova gama de motorizações e equipamentos com a chegada do Google embarcado. O Novo Clio é a representação perfeita da excelência de nossa gama híbrida, junto com nossos modelos 100% elétricos”.