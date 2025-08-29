Home Automóveis

Novo Jeep Commander chega com mais de 40 acessórios originais Jeep

Destaque da linha 2026 ganha projetor de logo, ponteiras esportivas, exclusivo tilt down e muito mais para elevar o nível do SUV de sete lugares. Foto: Divulgação
Brasil - O Novo Jeep Commander chega ao mercado com mais de 40 itens da linha Jeep Authentic Accessories desenvolvidos pela Mopar em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis para personalização do SUV. Complementando os pilares do modelo de sofisticação, conforto, design, tecnologia e performance, os acessórios têm o papel de entregar mais versatilidade e funcionalidade ao produto e podem ser implementados em todas as versões — flex, diesel e gasolina —, reforçando a proposta premium do SUV ao combinar robustez e elegância como nenhum outro carro da categoria.

O Commander é o único do seu segmento com uma proposta de acessórios homologados pela própria marca, como estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque traseiro, bagageiro tubular, suportes para bicicletas, além de tapetes com bordas elevadas para reforçar a vocação do modelo para a aventura e uso intenso, com proteção completa da cabine.

Com design moderno, versatilidade e muita tecnologia, o Novo Commander traz ainda a nova soleira iluminada, o projetor de logo Jeep e as ponteiras de escapamento polidas ou pretas, além do exclusivo sistema Tilt Down — recurso que rebate automaticamente o retrovisor direito em manobras de ré.

Desenvolvidos pela engenharia da Stellantis, todos os itens Mopar passam por rigorosos padrões de teste e homologação, mantendo a integridade, segurança, qualidade e a garantia do veículo, com alto índice de nacionalização e disponibilidade em toda a rede de concessionárias Jeep no Brasil.

Para facilitar a escolha e organizar os conteúdos por perfil de cliente, os acessórios são oferecidos também agrupados em packs temáticos, mas também podem ser adquiridos separadamente alinhados aos pilares da Jeep.

Design

  • Ponteiras polidas 4,5’; frisos com pintura personalizada; estribo lateral
  • Performance e capacidade: barras de teto; bagageiro tubular; engate reboque integrado + suporte de bike.

Tecnologia

  • Soleira iluminada; projetor de logo; carregador por indução (wireless charger)
  • Conforto e sofisticação: tapetes com bordas elevadas; tapete de porta-malas; tilt down

Confira acessórios do Commander 2026

  • Bagageiro Tubular
  • Barra Transversal de Teto
  • Carregador de Celular por Indução (Wireless Charger)
  • Engate Reboque Integrado ao Para-choque Traseiro
  • Estribos Laterais
  • Iluminação Interna
  • Iluminação Interna do Porta-malas
  • Frisos Laterais com cores exclusivas dos Novos Commander
  • Parafusos antifurto
  • Ponteiras de escapamento (polidas ou pretas) para escapamento
  • Porta-objetos flexível
  • Porta-óculos
  • Protetor de Cárter
  • Protetor de Soleira Metálico e com LED
  • Projetor de Logo Jeep
  • Recobrimento do vão de carga
  • Rede para o bagageiro tubular
  • Rede de Proteção de Cargas no porta-malas
  • Suporte de Bicicleta para teto
  • Suporte de Bicicleta para engate (2 bikes)
  • Suporte Fixo de Bicicleta para engate (3 bikes)
  • Tapetes com bordas elevadas
  • Tapete de porta-malas
  • Tilt Down (rebatimento automático de retrovisor em ré)
