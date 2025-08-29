Novo Jeep Commander chega com mais de 40 acessórios originais Jeep

Brasil - O Novo Jeep Commander chega ao mercado com mais de 40 itens da linha Jeep Authentic Accessories desenvolvidos pela Mopar em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis para personalização do SUV. Complementando os pilares do modelo de sofisticação, conforto, design, tecnologia e performance, os acessórios têm o papel de entregar mais versatilidade e funcionalidade ao produto e podem ser implementados em todas as versões — flex, diesel e gasolina —, reforçando a proposta premium do SUV ao combinar robustez e elegância como nenhum outro carro da categoria.
O Commander é o único do seu segmento com uma proposta de acessórios homologados pela própria marca, como estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque traseiro, bagageiro tubular, suportes para bicicletas, além de tapetes com bordas elevadas para reforçar a vocação do modelo para a aventura e uso intenso, com proteção completa da cabine.
Com design moderno, versatilidade e muita tecnologia, o Novo Commander traz ainda a nova soleira iluminada, o projetor de logo Jeep e as ponteiras de escapamento polidas ou pretas, além do exclusivo sistema Tilt Down — recurso que rebate automaticamente o retrovisor direito em manobras de ré.
Desenvolvidos pela engenharia da Stellantis, todos os itens Mopar passam por rigorosos padrões de teste e homologação, mantendo a integridade, segurança, qualidade e a garantia do veículo, com alto índice de nacionalização e disponibilidade em toda a rede de concessionárias Jeep no Brasil.
Para facilitar a escolha e organizar os conteúdos por perfil de cliente, os acessórios são oferecidos também agrupados em packs temáticos, mas também podem ser adquiridos separadamente alinhados aos pilares da Jeep.
Design
- Ponteiras polidas 4,5’; frisos com pintura personalizada; estribo lateral
- Performance e capacidade: barras de teto; bagageiro tubular; engate reboque integrado + suporte de bike.
Tecnologia
- Soleira iluminada; projetor de logo; carregador por indução (wireless charger)
- Conforto e sofisticação: tapetes com bordas elevadas; tapete de porta-malas; tilt down
Confira acessórios do Commander 2026
- Bagageiro Tubular
- Barra Transversal de Teto
- Carregador de Celular por Indução (Wireless Charger)
- Engate Reboque Integrado ao Para-choque Traseiro
- Estribos Laterais
- Iluminação Interna
- Iluminação Interna do Porta-malas
- Frisos Laterais com cores exclusivas dos Novos Commander
- Parafusos antifurto
- Ponteiras de escapamento (polidas ou pretas) para escapamento
- Porta-objetos flexível
- Porta-óculos
- Protetor de Cárter
- Protetor de Soleira Metálico e com LED
- Projetor de Logo Jeep
- Recobrimento do vão de carga
- Rede para o bagageiro tubular
- Rede de Proteção de Cargas no porta-malas
- Suporte de Bicicleta para teto
- Suporte de Bicicleta para engate (2 bikes)
- Suporte Fixo de Bicicleta para engate (3 bikes)
- Tapetes com bordas elevadas
- Tapete de porta-malas
- Tilt Down (rebatimento automático de retrovisor em ré)