Novo Jeep Commander chega com mais de 40 acessórios originais Jeep

Brasil - O Novo Jeep Commander chega ao mercado com mais de 40 itens da linha Jeep Authentic Accessories desenvolvidos pela Mopar em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis para personalização do SUV. Complementando os pilares do modelo de sofisticação, conforto, design, tecnologia e performance, os acessórios têm o papel de entregar mais versatilidade e funcionalidade ao produto e podem ser implementados em todas as versões — flex, diesel e gasolina —, reforçando a proposta premium do SUV ao combinar robustez e elegância como nenhum outro carro da categoria.

O Commander é o único do seu segmento com uma proposta de acessórios homologados pela própria marca, como estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque traseiro, bagageiro tubular, suportes para bicicletas, além de tapetes com bordas elevadas para reforçar a vocação do modelo para a aventura e uso intenso, com proteção completa da cabine.

Com design moderno, versatilidade e muita tecnologia, o Novo Commander traz ainda a nova soleira iluminada, o projetor de logo Jeep e as ponteiras de escapamento polidas ou pretas, além do exclusivo sistema Tilt Down — recurso que rebate automaticamente o retrovisor direito em manobras de ré.

Desenvolvidos pela engenharia da Stellantis, todos os itens Mopar passam por rigorosos padrões de teste e homologação, mantendo a integridade, segurança, qualidade e a garantia do veículo, com alto índice de nacionalização e disponibilidade em toda a rede de concessionárias Jeep no Brasil.