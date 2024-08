Novo Citroën C3 YOU! chega para ser o hatch turbo mais rápido de seu segmento

A aceleração de 0 a 100 km/h é um dos principais atributos considerados para falar da performance de um modelo. No passado, índices abaixo de nove segundos eram acessíveis somente a carros esportivos. Mas, graças à sinergia da Stellantis e à modernidade da plataforma variante CMP, a Citroën apresenta uma novidade para este seleto grupo: o Novo C3 YOU!.

A nova versão topo de linha do único hatch com atitude SUV do Brasil estreia o premiado motor Turbo 200 de até 130 cv em sua gama, acoplado ao versátil câmbio automático CVT de sete marchas e três modos de condução. Com esse conjunto, o Novo Citroën C3 YOU! chega ao mercado com uma série de marcos, sendo o carro turbo e o automático mais acessível do Brasil e também o modelo mais rápido de seu segmento. São necessários somente 8,4 segundos para que o C3 YOU! saia da imobilidade e alcance os 100 km/h. O modelo chega ao mercado com preço sugerido de R$ 95.990, destacando-se assim pela sua acessibilidade entre todos os veículos com esse tipo de propulsor e câmbio automático.

Toda essa performance só é possível por conta do motor Turbo 200 desenvolvido pelo Stellantis Tech Center na América do Sul. O propulsor, fabricado em Betim (MG), é o mais potente da categoria e reúne tecnologias exclusivas, com destaque para o avançado controle de válvulas MultiAir III. Reconhecido pela crítica e público após ser aplicado em diversos modelos da Stellantis, esta é a primeira vez que o Turbo 200 propulsiona um veículo tão leve.

A variante da plataforma CMP faz com que o Novo C3 YOU! pese somente 1.115 kg. Essa leveza, possível graças às tecnologias aplicadas na arquitetura, favorece não só o desempenho do modelo, como também lhe dá agilidade no dia a dia e ainda mais eficiência. Seguindo as metodologias oficiais de medição, o Novo C3 YOU! tem consumo de até 12,8 km/l com gasolina no ciclo rodoviário, com autonomia total superior a 600 km.

“O lançamento do Novo Citroën C3 YOU! reforça a acessibilidade, que é um dos pilares da marca, com ainda mais desempenho. Além disso, ele reúne, em um só conjunto, muita performance, eficiência, espaço interno e toda a versatilidade do único hatch com atitude SUV do mercado. Com o Novo C3 YOU!, a Citroën mostra que segue sempre atenta às demandas de seus clientes e está preparada para entregar sempre o melhor produto em seu segmento”, afirma Felipe Daemon, Vice-Presidente da Citroën para a América do Sul.

Mais desempenho

O Novo C3 YOU! foi desenvolvido pelo time de engenharia da Stellantis na América do Sul. Ele tem o compromisso de entregar ainda mais performance e eficiência, sem abrir mão dos atributos que fizeram do modelo produzido em Porto Real (RJ) um sucesso de vendas em toda a região, com mais de 50 mil unidades comercializadas no continente.

Para receber o novo motor Turbo 200, o C3 YOU! passou por mudanças no sistema de suspensão, com nova calibração de molas e amortecedores. O sistema de freios foi redimensionado, enquanto a direção assistida eletricamente recebeu uma nova calibração específica para esta versão.

O conhecido câmbio automático CVT de sete marchas também adota uma lógica de funcionamento exclusiva para o C3 YOU!, e inclui três modos de funcionamento: automático, que privilegia a eficiência; Sport, para quem busca ainda mais agilidade; e Manual, que possibilita a troca de marchas sequenciais por meio da alavanca, com indicador de troca no painel digital.

A equipe do Stellantis Tech Center South America rodou por todo o continente durante o desenvolvimento do Novo C3 YOU!, sempre com foco em robustez, conforto e qualidade. Dessa forma, é assegurado que o cliente terá em mãos um produto capaz de enfrentar todo tipo de situação de uso e terreno, sem nenhuma concessão.

Esse pacote de novidades é embalado por um visual único, desenvolvido especialmente para o Novo C3 YOU!. A lista de itens de design começa pelas molduras do farol de neblina pintadas na exclusiva cor Emerald Blue, também presente nos adesivos da coluna C e nos apliques laterais. O nome da versão está em logotipos posicionados nos dois para-lamas dianteiros, enquanto as rodas de liga-leve de 15” escurecidas reforçam o estilo diferenciado do modelo. Na traseira, o logotipo Turbo 200 revela a motorização por trás dessa grande novidade. A pintura bitom é de série e pode ser associada com três cores: Cinza Artense, Branco Banquise e Cinza Grafito.

Interior e acessórios

O interior acompanha as mudanças, com destaque para os bancos dotados de uma exclusiva forração premium. O material recebe costuras também em tom azul, cor que se repete nas bordas dos tapetes com o nome da versão. Por fim, soleiras metalizadas completam o pacote de estilo que diferenciam o Novo C3 YOU!.

A lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção elétrica, sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio com seis alto-falantes e comandos no volante, retrovisores, vidros e portas com travas elétricas, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, porta-malas com abertura elétrica, câmera de ré, faróis de neblina e a chave canivete, que passou a ser item de série em toda a gama do C3 a partir da linha 2025.

O modelo ainda pode ser incrementado com diversos acessórios originais Mopar, desenvolvidos e homologados pela Citroën para oferecerem o máximo de qualidade sem perda da garantia. Além dos itens que compõem a versão, o cliente pode personalizar seu carro com acessórios como carregador por indução, frisos laterais pintados, luz interna (ambient light) e outros itens para deixar o Novo C3 YOU! com a sua cara. E, como todo modelo da marca, o Novo C3 YOU! continua entregando o máximo de acessibilidade após a compra, com revisões a preço fixo e cesta de peças com valores altamente competitivos para o segmento.

Fotos: Divulgação