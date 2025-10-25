Brasil - A Audi do Brasil anuncia a chegada do novo SQ6 Sportback e-tron à rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o Brasil. O modelo integra a série de 13 lançamentos da fabricante no País em 2025 como parte da renovação global de seu portfólio de veículos. Com seu design alinhado à nova identidade visual da Audi, o veículo utiliza a inovadora plataforma premium para veículos elétricos (PPE) e amplia a família Q6 e-tron no Brasil, que estreou por aqui no segundo semestre do ano passado. Desempenho esportivo, ampla lista de equipamentos de série e autonomia para percorrer longas distâncias no modo puramente elétrico são alguns dos inúmeros atributos do modelo, que tem preço de R$ 684.990,00. O veículo completa a linha 100% elétrica da Audi, que também conta com os modelos A6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, SQ8 Sportback e-tron, e-tron GT e RS e-tron GT.

“O novo SQ6 Sportback e-tron chega para ampliar a nossa gama de veículos 100% elétricos. Com visual esportivo e interior sofisticado, o modelo esbanja uma dinâmica de condução primorosa sem abrir mão da eficiência e sustentabilidade”, destaca Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

Desempenho impressionante

O novo Audi SQ6 Sportback e-tron oferece uma potência de até 517 cavalos, no modo launch control, além de 795 Nm de torque. A aceleração é realizada em apenas 4,3 segundos, e a velocidade máxima é de 230 km/h – limitada eletronicamente. Graças à tração integral quattro totalmente elétrica, o veículo é capaz de enfrentar com desenvoltura e estabilidade qualquer tipo de terreno, sem comprometer o conforto dos ocupantes, desde valetas, lombadas e buracos das grandes cidades até as rodovias e estrada de terra nos fins de semana.

Construído sobre a moderna Plataforma Elétrica Premium (PPE, na sigla em inglês), o modelo oferece ainda suspensão pneumática adaptativa S, a qual regula o nivelamento e amortecimento do veículo para aprimorar a experiência de condução, combinando conforto e precisão. No coração do modelo está a bateria de íons de lítio de 800 volts, integrada na parte inferior da carroceria, com carregamento rápido e eficiente – a velocidade de recarga em estação ultrarrápida é de 10% a 80% em apenas 20 minutos. A autonomia total é de 428 quilômetros, segundo o Inmetro.

Linhas apaixonantes

O visual do esportivo 100% elétrico abraça a nova linguagem visual minimalista da marca das quatro argolas, com traços mais fluídos e orgânicos, vincos menos proeminentes e conjunto ótico afilado. Linha de cintura elevada, coluna D mais volumosa e proporções ideais conferem ao veículo um visual irresistível.