Novo Audi A5 chega por R$ 379.990,00

Brasil - A Audi do Brasil anuncia a chegada do novo Audi A5 à rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o Brasil. Maior, mais potente e moderna, a terceira geração do modelo oferece tecnologias embarcadas disruptivas e inaugura no País a inédita Plataforma Premium a Combustão (PPC), que oferece uma dinâmica de condução ainda mais aprimorada. O sedã médio de luxo, que substituiu o best-seller global Audi A4, oferece três anos de garantia e pode ser adquirido na versão única A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro, ao preço de R$ 379.990,00.

“O novo A5 reúne atributos únicos em termos de design, desempenho, equipamentos e dinâmica de condução auxiliada pela tração quattro. Tudo isso a um preço bastante competitivo. Ele abre uma nova fase da marca no segmento de sedãs médios premium, e queremos não apenas participar, mas sermos protagonista dessa importante categoria do mercado”, destaca Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

“O novo A5 é um carro que desperta emoções, o prazer em dirigir combinado à tecnologia embarcada, uma ampla lista de equipamentos e um design alinhado à nova linguagem visual global da marca das quatro argolas. Sem dúvidas, o modelo chega com atributos para disputar essa importante fatia do mercado”, afirma Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

Desempenho Surpreendente

O novo Audi A5 é equipado com propulsor 2.0 turbo FSI, com quatro cilindros em linha, oferecendo uma potência de 272 cavalos de 5.000 rpm a 6.500 rpm, e um torque máximo de 400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm. O motor atua em sincronia com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro com tecnologia Ultra.

O motor EA888 evo5 conta com um novo sistema de coletor de ar, aumento da taxa de compressão e injeção de combustível. O propulsor conta ainda com turbina de geometria variável, que melhora o desempenho em baixas rotações e aumenta a eficiência em diferentes faixas de operação, deixando mais responsivo o pedal do acelerador.

Em relação ao propulsor evo4, há melhorias significativas, como aumento da taxa de compressão, aumento da pressão de injeção de combustível, e melhor eficiência energética e consumo de combustível, uma vez que o propulsor extrai mais potência e torque da mistura ar/combustível.

O conjunto mecânico proporciona ao sedã médio de luxo uma experiência de condução incomparável e números de desempenho que despertam o mais espontâneo sorriso do motorista. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 5,9 segundos, enquanto a velocidade máxima atinge os 210 km/h (limitada eletronicamente).

A inédita Plataforma Premium a Combustão (PPC) está disponível no sedã médio de luxo. Graças ao desenvolvimento contínuo da suspensão e direção, o novo Audi A5 traz as características dinâmicas típicas da Audi em todo o mundo. Dessa forma, o sedã médio de luxo oferece condução precisa e direção progressiva.