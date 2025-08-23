Novo Audi A5 chega por R$ 379.990,00

Brasil - A Audi do Brasil anuncia a chegada do novo Audi A5 à rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o Brasil. Maior, mais potente e moderna, a terceira geração do modelo oferece tecnologias embarcadas disruptivas e inaugura no País a inédita Plataforma Premium a Combustão (PPC), que oferece uma dinâmica de condução ainda mais aprimorada. O sedã médio de luxo, que substituiu o best-seller global Audi A4, oferece três anos de garantia e pode ser adquirido na versão única A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro, ao preço de R$ 379.990,00.
“O novo A5 reúne atributos únicos em termos de design, desempenho, equipamentos e dinâmica de condução auxiliada pela tração quattro. Tudo isso a um preço bastante competitivo. Ele abre uma nova fase da marca no segmento de sedãs médios premium, e queremos não apenas participar, mas sermos protagonista dessa importante categoria do mercado”, destaca Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.
“O novo A5 é um carro que desperta emoções, o prazer em dirigir combinado à tecnologia embarcada, uma ampla lista de equipamentos e um design alinhado à nova linguagem visual global da marca das quatro argolas. Sem dúvidas, o modelo chega com atributos para disputar essa importante fatia do mercado”, afirma Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.
Desempenho Surpreendente
O novo Audi A5 é equipado com propulsor 2.0 turbo FSI, com quatro cilindros em linha, oferecendo uma potência de 272 cavalos de 5.000 rpm a 6.500 rpm, e um torque máximo de 400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm. O motor atua em sincronia com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro com tecnologia Ultra.
O motor EA888 evo5 conta com um novo sistema de coletor de ar, aumento da taxa de compressão e injeção de combustível. O propulsor conta ainda com turbina de geometria variável, que melhora o desempenho em baixas rotações e aumenta a eficiência em diferentes faixas de operação, deixando mais responsivo o pedal do acelerador.
Em relação ao propulsor evo4, há melhorias significativas, como aumento da taxa de compressão, aumento da pressão de injeção de combustível, e melhor eficiência energética e consumo de combustível, uma vez que o propulsor extrai mais potência e torque da mistura ar/combustível.
O conjunto mecânico proporciona ao sedã médio de luxo uma experiência de condução incomparável e números de desempenho que despertam o mais espontâneo sorriso do motorista. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 5,9 segundos, enquanto a velocidade máxima atinge os 210 km/h (limitada eletronicamente).
A inédita Plataforma Premium a Combustão (PPC) está disponível no sedã médio de luxo. Graças ao desenvolvimento contínuo da suspensão e direção, o novo Audi A5 traz as características dinâmicas típicas da Audi em todo o mundo. Dessa forma, o sedã médio de luxo oferece condução precisa e direção progressiva.
Visual e Design
Visual renovado
O novo Audi A5 abraça a nova estética minimalista da marca das quatro argolas, introduzida no país com o Audi Q6 e-tron e caracterizada por linhas mais fluídas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas. As proporções internas e externas cresceram, com maior comprimento, largura e distância entre eixos, tornando a carroceria mais larga e reforçando o seu visual esportivo.
Na dianteira, os faróis foram redesenhados e estão mais afilados, com recortes mais suaves na porção externa em direção à caixa de rodas e aos para-lamas. A tradicional grade singleframe também teve alterações sutis em suas proporções, ficando mais larga e estreita, com o miolo em padrão favo de mel tridimensional.
Vincos planificados percorrem o capô em direção ao para-brisa, em sintonia com os vincos suaves que atravessam a lateral do veículo em direção à traseira, com lanternas integradas por uma faixa abaixo do spoiler marcante e acima do compartimento de identificação. A geometria escultural é complementada pelas saídas de escapamento retangulares, trazendo maior imponência e reforçando o dinamismo visual.
Combinando design e funcionalidade em uma simbiose perfeita, a tampa do porta-malas abre em conjunto com a janela traseira, formando apenas um elemento integrado e tornando o acesso ao compartimento de bagagens mais fácil e intuitivo. As rodas Audi Sport de 20 polegadas tem cinco braços Falx, pneus 245/35, com detalhes polidos e em cinza acetinado fosco.
Interior e Tecnologia
Palco Digital
O visual da cabine do novo Audi A5 é baseado em quatro características. Primeiro, o interior tem um design com funcionalidades centradas nos ocupantes, ou seja, é consistentemente voltado às necessidades dos usuários. O segundo recurso especial é o Digital Stage que se estabelece em uma visão clara do motorista e do passageiro dianteiro na forma dos displays do Audi MMI. A terceira característica do Audi A5 atende ao requisito de uma generosa sensação de espaço com um alto nível de conforto. O layout claro e a fácil operação oferecem uma visão geral em todas as situações para formar o quarto recurso: Visual Clarity. Somado a isso está o pacote de luzes ambiente customizáveis em 30 cores que ajuda a criar uma atmosfera agradável aos ocupantes.
O novo display panorâmico e curvo possui tecnologia OLED, que integram o novo conceito operacional da marca e potencializa no Audi A5 a interação com o veículo graças à nova arquitetura eletrônica. O Audi virtual cockpit, por sua vez, é formado pela tela de 11,9 polegadas e pelo display touch MMI de 14,5 polegadas. Além de toda a tecnologia embarcada, o cockpit oferece requinte e esportividade na medida certa.