Novas cores e mais aventura na Honda XRE 300 Sahara 2026

Brasil - A versátil trail oferecida em três versões – Standard, Rally e Adventure – se consolida como um sucesso há pouco mais de um ano de seu lançamento. Para 2026, novas cores visam tornar a aventureira ainda mais atraente .

O resgate do nome Sahara se mostrou uma opção mais do que acertada para o batismo da nova XRE 300 lançada no final de 2023. Aliar o nome de peso, que remetia a um modelo icônico do lineup Honda do final dos anos 1990, a uma motocicleta moderna, deu resultados: mais de 90 mil XRE 300 Sahara já chegaram ao mercado nacional, uma receptividade que colocou o modelo na segunda colocação entre as trail do ranking de emplacamentos da FENABRAVE 2025 (janeiro-junho), atrás apenas da NXR 160 Bros.

Seja qual for a versão, a XRE 300 Sahara é uma genuína motocicleta multiuso, habilitada a atender diversos tipos de usuários: do vai e vem urbano a viagens rodoviárias, o modelo supera expectativas. Versatilidade é a palavra que define qualquer Sahara, seja a antiga como as novíssimas, que contam com uma receita técnica excelente aliada a um visual moderno e atraente.

O chassi das Sahara deriva do utilizado na Honda CRF 250F, off-road de projeto moderno, e conta com suspensões de longo curso e rodas de alumínio aro 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. O motor monocilíndrico OHC, versão do motor da CB 300F Twister ajustado ao uso na trail, se caracteriza pelo desempenho e alta confiabilidade, padrão em todas as motocicletas Honda. A potência é de 25,2 cv (etanol) e 24,8 cv (gasolina) a 7.500 rpm e o pico de torque máximo – 2,74 kgf.m (etanol) e 2,70 kgf.m (gasolina) a 5.750 rpm é estendido, e privilegia baixos e médios regimes de rotação, característica que resulta em uma consistente resposta ao acelerador.

O preciso escalonamento do câmbio de seis marchas exalta o motor OHC de 4 válvulas, que se destaca pela economia do sistema de injeção eletrônica PGM-FI com tecnologia FlexOne, que permite ao motor das Sahara ser abastecido com gasolina ou etanol.