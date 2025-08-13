Novas cores e mais aventura na Honda XRE 300 Sahara 2026

Home Automóveis

Brasil - A versátil trail oferecida em três versões – Standard, Rally e Adventure – se consolida como um sucesso há pouco mais de um ano de seu lançamento. Para 2026, novas cores visam tornar a aventureira ainda mais atraente .

O resgate do nome Sahara se mostrou uma opção mais do que acertada para o batismo da nova XRE 300 lançada no final de 2023. Aliar o nome de peso, que remetia a um modelo icônico do lineup Honda do final dos anos 1990, a uma motocicleta moderna, deu resultados: mais de 90 mil XRE 300 Sahara já chegaram ao mercado nacional, uma receptividade que colocou o modelo na segunda colocação entre as trail do ranking de emplacamentos da FENABRAVE 2025 (janeiro-junho), atrás apenas da NXR 160 Bros.

Seja qual for a versão, a XRE 300 Sahara é uma genuína motocicleta multiuso, habilitada a atender diversos tipos de usuários: do vai e vem urbano a viagens rodoviárias, o modelo supera expectativas. Versatilidade é a palavra que define qualquer Sahara, seja a antiga como as novíssimas, que contam com uma receita técnica excelente aliada a um visual moderno e atraente.

O chassi das Sahara deriva do utilizado na Honda CRF 250F, off-road de projeto moderno, e conta com suspensões de longo curso e rodas de alumínio aro 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. O motor monocilíndrico OHC, versão do motor da CB 300F Twister ajustado ao uso na trail, se caracteriza pelo desempenho e alta confiabilidade, padrão em todas as motocicletas Honda. A potência é de 25,2 cv (etanol) e 24,8 cv (gasolina) a 7.500 rpm e o pico de torque máximo – 2,74 kgf.m (etanol) e 2,70 kgf.m (gasolina) a 5.750 rpm é estendido, e privilegia baixos e médios regimes de rotação, característica que resulta em uma consistente resposta ao acelerador.

O preciso escalonamento do câmbio de seis marchas exalta o motor OHC de 4 válvulas, que se destaca pela economia do sistema de injeção eletrônica PGM-FI com tecnologia FlexOne, que permite ao motor das Sahara ser abastecido com gasolina ou etanol.

Design

Se no plano técnico as XRE 300 Sahara garantem plena eficiência, aspectos como design e itens que facilitem o uso prático assim como a segurança não poderiam ser desconsiderados. Elementos de grande qualidade técnica voltados ao uso prático e segurança, como o painel LCD Blackout com indicador de marcha e demais parâmetros de funcionamento do motor, iluminação full-LED, porta USB-C e sistema ESS – Emergency Stop Signal colocam o modelo em um patamar de elevada qualidade. Quanto aos freios, o sistema ABS de dois canais atua em discos de Ø 256 mm na frente e Ø 220 mm na traseira, com cálipers de duplo pistão e pistão simples, respectivamente.

A personalidade marcante das Sahara, com linhas angulosas da carenagem frontal e tanque proeminente, confere forte personalidade ao modelo, em contraste com a porção traseira formada pelas laterais e rabeta esguia. Destaque é a ergonomia, onde o amplo banco de dois níveis forma perfeita triangulação com guidão e pedaleiras. Bagageiro e amplas alças laterais realçam a vocação de praticidade voltada para viagens. A XRE 300 Sahara Adventure vem equipada com estrutura de proteção das carenagens realizada em tubos de aço, assim como o para-brisa mais longo e proteção de cárter do motor, itens opcionais para as versões Rally e Standard.

A linha Sahara 2026 apresenta atualizações visuais pensadas para reforçar a identidade de cada versão. A versão Standard adota a nova cor Cinza Metálico, com uma proposta urbana e discreta, voltada para quem busca performance sem chamar atenção. Já a versão Rally mantém a base visual do modelo 2025, mas incorpora detalhes em azul nas faixas, reforçando a imagem tricolor com vermelho, azul e branco, sem perder a essência esportiva. Por fim, a versão Adventure preserva o sucesso da tonalidade bege do modelo 2025, mas traz uma nova configuração de cores que renova o visual e marca a identidade exclusiva do novo modelo.

Cores e valores

As Honda XRE 300 Sahara 2026 estarão disponíveis na rede de concessionárias a partir de setembro. As cores disponíveis para cada uma das versões e seus respectivos preços sugeridos (base São Paulo/SP):

  • XRE 300 Sahara Adventure: Bege Fosco – R$ 32.108,00
  • XRE 300 Sahara Rally: Vermelho – R$ 31.053,00
  • XRE 300 Sahara Standard: Cinza Metálico – R$ 30.385,00
