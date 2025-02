Nova Ford Transit chega em março com mais versões

Brasil - A Ford Pro iniciou a venda da Nova Transit, como anunciado na Fenatran, com previsão de entrega das primeiras unidades em março. A van, que já era conhecida como a mais moderna do mercado, ficou ainda melhor. Além de aprimoramentos na tecnologia, maior oferta de versões e equipamentos de série, principalmente no pacote de segurança, ela agora oferece garantia de dois anos, sem limite de quilometragem.

Externamente, a Transit 2026 exibe o novo logo Ford na dianteira e a assinatura Transit na traseira. A grande mudança é no interior, mais tecnológico e ergonômico. Além de nova arquitetura eletrônica, ela ganhou painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 12” e mais equipamentos de assistência ao motorista de série, que ajudam a reduzir os riscos de acidentes e evitar a parada do veículo para reparos.

A linha traz também duas novas versões com rodado simples: a Furgão Cargo, com PBT de até 4,0 t, e a Vidrada Longa que pode ser usada, por exemplo, em transporte executivo para 18 passageiros ou até van escolar com 29 lugares. O rodado simples é uma opção que, em determinadas aplicações, amplia o aproveitamento de espaço e reduz os custos com pneus e pedágio.

Versões e equipamentos

A Nova Transit conta com uma maior gama de opções para o mercado, com 22 modelos das versões chassi, furgão, minibus e elétrica que permitem mais de 60 configurações para diversos tipos de aplicação. A Transit Chassi dispõe das versões curta ou longa (PBT de 3,5 a 4,7 t), com transmissão manual.

A Transit Furgão tem as versões de 10,7 m3, 12,4 m3 e Cargo (PBT de 3,5 a 4,0 t), manuais ou automáticas. A Transit Minibus oferece versões de 15 ou 18 lugares e as vidradas curta ou longa (PBT de 4,1 a 4,6 t), manuais ou automáticas. Já a elétrica E-Transit, além da versão chassi, tem os furgões de 9,5 m3, 10,7 m3, 11,0 m3, 12,4 m3 e 15,1 m3 (PBT de 3,5 a 4,2 t).