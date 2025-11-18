A Ford Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do mercado brasileiro, chega à linha 2025 ainda mais completa e refinada, com atributos que a destacam como um veículo único e diferenciado na categoria. Além de novidades no design, na tecnologia e segurança, ela vem com tração AWD e um novo conjunto elétrico para entregar um desempenho ainda melhor, com excepcional eficiência e autonomia de mais de 800 km.
Conhecida por unir a robustez e versatilidade das picapes Ford com a dirigibilidade e conforto de um SUV, a Maverick vem conquistando espaço no mercado. As novas versões Lariat Black e Tremor, lançadas em maio, tiveram ótima aceitação e as vendas da linha cresceram mais de 200% no terceiro trimestre.
A nova Maverick Hybrid vem para completar a família e ampliar esse sucesso. Entre os novos equipamentos, ela traz rodas de 19”, capota marítima, teto solar elétrico, painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 13,2”, som premium da B&O, câmeras 360° e assistente de reboque Pro Trailer.
Ganhou também novos itens de segurança: piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente de manutenção e centralização em faixa, controle automático em descidas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado.
Oferecida pelo mesmo preço da versão Tremor – R$ 239.900 –, a nova Maverick Hybrid 2025 reforça a estratégia da Ford de dar poder de escolha aos clientes com diferentes motorizações e estilos.
Estilo atemporal
A Maverick Hybrid está mais moderna e bonita, com mudanças que melhoram também a experiência de dirigir e eficiência. Além de novo para-choque dianteiro, faróis de LED em formato C e grade dianteira com fechamento ativo e detalhes cromados, vem com rodas exclusivas de 19” e capota marítima.
A oferta de cores segue a mesma proposta, incluindo as novas Vermelho Vermont, Verde Fuji, Azul Indianápolis e Branco Space, além de Branco Ártico, Branco Itaúnas, Preto Astúrias, Cinza Torres e Cinza Glasgow.
“O design da Maverick Hybrid atrai o olhar não só porque é mais moderno e atemporal, mas também pela versatilidade de uso”, diz Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul.
As cores claras do interior, combinando azul e bege e o nome Maverick estampado nos bancos, criam um ambiente amplo e acolhedor, com teto solar elétrico. São novos também o painel de instrumentos de 8” e a central multimídia SYNC 4 com tela de 13,2”, GPS embarcado e conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. A experiência de uso das telas, com informações úteis, interativas e lúdicas, reforça a sensação de modernidade.
A cabine oferece soluções inteligentes de aproveitamento de espaço para acomodar diferentes objetos, como laptop, celular, equipamentos e um exclusivo compartimento de 56 litros sob o banco traseiro, desenvolvidas em clínicas com os consumidores.
Motor e tração
O novo motor elétrico da Maverick Hybrid tem 140 kW de potência e torque instantâneo de 320 Nm, 35% maior que o do modelo anterior. Ele incorpora também um gerador mais forte, de 93 kW, e atua junto com o motor 2.5 a gasolina de ciclo Atkinson, com potência de 162 cv (@ 5.600 rpm) e torque de 210 Nm (@4.000 rpm), para entregar uma potência combinada de 194 cv.
O torque oficial, porém, considera apenas o valor nominal do motor a combustão (210 Nm). Isso se deve à arquitetura única da nova transmissão eCVT, do tipo Power-Split, que varia o torque final conforme a velocidade, aceleração e outros fatores. Ela gerencia de forma inteligente a entrega de potência dos motores a combustão e elétrico para entregar máxima eficiência.
Outra grande novidade da Maverick Hybrid é a tração AWD inteligente, que distribui a força entre os eixos dianteiro e traseiro sob demanda. Ela aumenta a segurança e estabilidade da picape, principalmente em pisos molhados, estradas de terra e com baixa aderência. A relação final do diferencial encurtada para 3,37:1 (antes 2,91:1), com calibração específica para o Brasil, também melhora a agilidade e a resposta em acelerações.
“A tração AWD da Maverick Hybrid aumenta o controle e a agilidade. Você sente isso nas arrancadas e saídas de curvas, com mais estabilidade e menor tendência ao subesterço, e situações como subidas íngremes com piso molhado, onde é comum o patinamento das rodas”, diz Ariane Campos.
Bateria de íons de lítio
A bateria de tração de íons de lítio da Maverick Hybrid, com capacidade de 1,1 kWh e alta densidade de energia, conta com tecnologia avançada para otimizar o desempenho e a durabilidade. Além de altas taxas de carga e descarga para acelerações rápidas e recuperação mais eficiente nas frenagens, ela tem um formato compacto e leve que favorece o aproveitamento do espaço e a distribuição de peso do veículo.
Outro diferencial da bateria é o sistema de arrefecimento líquido, que mantém a temperatura ideal de operação em diversas condições de clima e uso e prolonga sua vida útil. As frenagens são a principal forma de regeneração da bateria, que pode ser intensificada com o modo de condução L (Low). Há também o assistente de regeneração em rampa (Hybrid Grade Assist), que aciona automaticamente o freio-motor em descidas para controlar a velocidade e recarregar a bateria.