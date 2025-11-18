A Ford Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do mercado brasileiro, chega à linha 2025 ainda mais completa e refinada, com atributos que a destacam como um veículo único e diferenciado na categoria. Além de novidades no design, na tecnologia e segurança, ela vem com tração AWD e um novo conjunto elétrico para entregar um desempenho ainda melhor, com excepcional eficiência e autonomia de mais de 800 km.

Conhecida por unir a robustez e versatilidade das picapes Ford com a dirigibilidade e conforto de um SUV, a Maverick vem conquistando espaço no mercado. As novas versões Lariat Black e Tremor, lançadas em maio, tiveram ótima aceitação e as vendas da linha cresceram mais de 200% no terceiro trimestre.

A nova Maverick Hybrid vem para completar a família e ampliar esse sucesso. Entre os novos equipamentos, ela traz rodas de 19”, capota marítima, teto solar elétrico, painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 13,2”, som premium da B&O, câmeras 360° e assistente de reboque Pro Trailer.

Ganhou também novos itens de segurança: piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente de manutenção e centralização em faixa, controle automático em descidas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado.

Oferecida pelo mesmo preço da versão Tremor – R$ 239.900 –, a nova Maverick Hybrid 2025 reforça a estratégia da Ford de dar poder de escolha aos clientes com diferentes motorizações e estilos.

Estilo atemporal

A Maverick Hybrid está mais moderna e bonita, com mudanças que melhoram também a experiência de dirigir e eficiência. Além de novo para-choque dianteiro, faróis de LED em formato C e grade dianteira com fechamento ativo e detalhes cromados, vem com rodas exclusivas de 19” e capota marítima.

A oferta de cores segue a mesma proposta, incluindo as novas Vermelho Vermont, Verde Fuji, Azul Indianápolis e Branco Space, além de Branco Ártico, Branco Itaúnas, Preto Astúrias, Cinza Torres e Cinza Glasgow.