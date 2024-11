Notas Bandeirada

BANDEIRADA Firás Fahs assume o 3º lugar na classificação da Fórmula Delta

Mesmo com o abandono da corrida 1 no sábado em função de um enrosco, quando ocupa o terceiro lugar; e o quarto lugar na corrida 2, no domingo, Firás Fahs saiu no lucro na 7ª e penúltima etapa da Fórmula Desta, disputada no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele […]