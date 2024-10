Reis e Bornemann confirmados na Cascavel de Ouro

A 38ª edição da Cascavel de Ouro, que será realizada no dia 9 de novembro de 2024, contará com a participação dos pilotos curitibanos Edson Reis e Lucas Bornemann. Os dois pilotos vão revezar o Ford Fiesta 1.6 (#12) da equipe Esquadra Luc/Ferrari. A inédita corrida noturna de três horas de duração promete agitar o Oeste do Paraná. A largada será às 20 horas com transmissão do BandSports, Catve, TV Paraná Turismo/Paraná Educativa e do canal do Youtube da categoria.