A Nissan tem o orgulho de anunciar que o totalmente novo Nissan LEAF foi premiado com o título de World´s Best Compact Car (Melhor Carro Compacto do Mundo) pelo júri do Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), o único painel de prêmios automotivos no mundo composto exclusivamente por jornalistas mulheres do setor automotivo.
O totalmente novo Nissan LEAF é a terceira geração do pioneiro veículo elétrico vendido em larga escala e o prêmio reconhece seu design elegante, desempenho impressionante do trem de força e tecnologia intuitiva, bem como seu papel histórico na mudança do comportamento dos consumidores para veículos elétricos.
Reconhecimento global
O prêmio WWCOTY celebra veículos que se destacam em áreas mais relevantes para os motoristas do dia a dia: segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, benefícios e pegada ambiental. O júri, composto por 84 jornalistas automotivas de 54 países, não seleciona um “carro de mulher” – porque carros não são específicos de gênero – ele avalia os veículos com base em critérios universais que importam para todos os motoristas.
Fundado em 2009 pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, o WWCOTY visa amplificar as vozes das mulheres na indústria automotiva e destacar a mobilidade como um facilitador fundamental de oportunidades pessoais e profissionais em todo o mundo.
O novo Nissan LEAF
O novo Nissan LEAF combina design aerodinâmico elegante, um trem de força elétrico avançado com autonomia estendida graças às suas opções de bateria de 52kWh ou 75kWh, e tecnologia intuitiva para uma experiência de condução conectada e confiante.
Para uma interação diária perfeita com o novo LEAF, ele está equipado com a tecnologia mais recente do Google. Chamada de Google built-in, a suíte de serviços inclui Google Maps, a Play Store, de onde aplicativos podem ser baixados diretamente para o carro, e também o Google Assistant, que permite aos usuários controlar navegação, clima e mídia sem as mãos, ou sincronizar aplicativos e serviços pessoais.