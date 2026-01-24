A Nissan tem o orgulho de anunciar que o totalmente novo Nissan LEAF foi premiado com o título de World´s Best Compact Car (Melhor Carro Compacto do Mundo) pelo júri do Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), o único painel de prêmios automotivos no mundo composto exclusivamente por jornalistas mulheres do setor automotivo.

O totalmente novo Nissan LEAF é a terceira geração do pioneiro veículo elétrico vendido em larga escala e o prêmio reconhece seu design elegante, desempenho impressionante do trem de força e tecnologia intuitiva, bem como seu papel histórico na mudança do comportamento dos consumidores para veículos elétricos.

Reconhecimento global

O prêmio WWCOTY celebra veículos que se destacam em áreas mais relevantes para os motoristas do dia a dia: segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, benefícios e pegada ambiental. O júri, composto por 84 jornalistas automotivas de 54 países, não seleciona um “carro de mulher” – porque carros não são específicos de gênero – ele avalia os veículos com base em critérios universais que importam para todos os motoristas.