Brasil - Com design expressivo, tecnologias inteligentes e muito espaço para ocupantes e bagagens, o novo Nissan Kait começa a chegar às concessionárias de todo o Brasil marcando sua estreia mundial. Assim, os brasileiros serão os primeiros a conhecer o modelo, que é produzido no Complexo Industrial da Nissan, em Resende, no estado do Rio. O Nissan Kait é o segundo lançamento a integrar a nova geração de SUVs da marca japonesa no país – o primeiro foi o novo Nissan Kicks.

Sucessor do Kicks Play, o Nissan Kait herda todas as vantagens e a confiabilidade japonesa que fizeram o sucesso da linha, ao mesmo tempo que apresenta um desenho que o faz se destacar nas ruas, muito espaço e um aparato tecnológico que tem como foco principal a segurança. Moderno e equipado, o Nissan Kait começa a ser vendido com preço inicial semelhante ao do seu antecessor: a partir de R$ 117.990.

Design expressivo

O desenho do novo Kait reflete a filosofia da marca Nissan: linhas arrojadas que transmitem dinamismo, tecnologia avançada que eleva a experiência de condução e uma estética que une funcionalidade e emoção.

A frente do modelo é elegante, com o conjunto ótico separado. Os faróis DRL full led de longo alcance seguem uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro, enquanto as luzes DTRL estão posicionadas logo abaixo. Os vincos pronunciados nas extremidades do capô que formam “ombros” e a entrada de ar frontal completam o visual robusto.

A traseira traz o nome do modelo no centro da tampa do porta-malas, entre o final do vidro traseiro – onde o logotipo da Nissan está posicionado – e o para-choque. As lanternas de led vão até a tampa do porta-malas e são ligadas por uma barra em piano black para completar o visual destacado.

A tampa do porta-malas destacada foi desenhada em homenagem às últimas gerações do icônico utilitário Nissan Patrol, que tinham a parte traseira ressaltada como marca registrada do modelo. Assim, conceitualmente, faz uma referência ao DNA da marca e a tradição da Nissan no desenvolvimento de SUVs. Já nas colunas C, um conjunto de grafismos dá uma assinatura especial à lateral, que também sobressai pelas soleiras com detalhes em alto relevo e acabamento em preto na parte inferior das quatro portas.

Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17, que vêm equipadas com pneus 205/55. Nas versões Advance Plus e Exclusive elas têm design com estilo mais esportivo, batizado de “blades” (lâminas).

Espaçoso e seguro

O espaço interno é um dos destaques do novo Nissan Kait. Com 4,30 m de comprimento, 2,62 m de entre eixos e porta-malas de 432 litros, o mais novo SUV da marca japonesa posiciona-se como uma das opções mais competitivas dentro do seu segmento.

Esse ambiente amplo exibe design moderno reforçado pelo painel de instrumentos digital de 7 polegadas e 100% personalizável. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante.