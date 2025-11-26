Brasil - Após a confirmação global do novo integrante do portfólio de produtos da Nissan, o Nissan Kait, durante o Japan Mobility Show 2025, e antes de sua estreia na América Latina, a marca japonesa revela mais detalhes do modelo que combina inovação, design e praticidade. O novo Nissan Kait se destaca por oferecer um amplo espaço interno que garante conforto para os passageiros e espaço para as bagagens graças a um entre-eixos de 2,62 metros, capacidade do porta-malas de 432 litros e comprimento total de 4,3 metros – características que o posicionam como uma das opções mais competitivas dentro do seu segmento.

Graças ao investimento de R$ 2,8 bilhões que a marca japonesa realizou no Brasil, a produção do Nissan Kait já está sendo preparada no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro.