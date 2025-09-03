Nissan apresenta primeiro assento de válvula do mundo

A Nissan adotou assentos de válvula fabricados com a tecnologia de pulverização a frio1, marcando uma aplicação pioneira no mundo em motores automotivos. A tecnologia de pulverização fria agora está sendo aplicada pela Nissan em seu novo motor turboalimentado de 1,5 litro projetado exclusivamente para a geração de energia do trem de força e-POWER de terceira geração.

O primeiro veículo globalmente a apresentar este novo sistema e-POWER é o crossover compacto Qashqai, cuja produção começou na fábrica de última geração da Nissan em Sunderland, Reino Unido, em julho.

Design inovador

O novo motor turbo de 1,5 litro (codinome ZR15DDTe) emprega o conceito STARC2 patenteado pela Nissan, que eleva a eficiência térmica a 42% ao estabilizar a combustão dentro do cilindro. Um elemento-chave do conceito STARC é minimizar a turbulência do fluxo de ar da porta de admissão para a câmara de combustão, gerando assim uma passagem forte do ar.

Em motores convencionais, o projeto da porta de admissão é limitado pela necessidade de assentos de válvula sinterizados e encaixados por pressão3, o que limita a capacidade de otimizar o formato da porta para um fluxo de ar ideal. Os engenheiros da Nissan enfrentaram esse desafio desenvolvendo um novo assento de válvula usando a tecnologia de pulverização a frio.

Esse processo permite a formação de um revestimento diretamente na superfície do cabeçote, eliminando a necessidade de um componente separado para o assento de válvula e permitindo a criação de uma geometria otimizada da porta de admissão. Além disso, em comparação com métodos semelhantes, sua maior condutividade térmica permite um melhor desempenho de resfriamento ao redor das válvulas.

O novo assento de válvula é produzido pela pulverização de pós-metálicos diferentes em velocidade supersônica na superfície do cabeçote do cilindro de liga de alumínio, formando um revestimento robusto e durável que adere fortemente sem derreter o material de base.

Pulverização a frio

A tecnologia de pulverização a frio opera abaixo dos pontos de fusão dos materiais envolvidos, permitindo a ligação de metais diferentes sem fusão. Esse processo evita a formação excessiva de compostos intermetálicos e porosidade, comuns em métodos tradicionais de soldagem por fusão. Como resultado, os revestimentos de pulverização a frio apresentam adesão, durabilidade e confiabilidade superiores — qualidades cruciais para assentos de válvulas de motores.