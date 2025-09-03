Nissan apresenta primeiro assento de válvula do mundo

A Nissan adotou assentos de válvula fabricados com a tecnologia de pulverização a frio1, marcando uma aplicação pioneira no mundo em motores automotivos. A tecnologia de pulverização fria agora está sendo aplicada pela Nissan em seu novo motor turboalimentado de 1,5 litro projetado exclusivamente para a geração de energia do trem de força e-POWER de terceira geração.
O primeiro veículo globalmente a apresentar este novo sistema e-POWER é o crossover compacto Qashqai, cuja produção começou na fábrica de última geração da Nissan em Sunderland, Reino Unido, em julho.
Design inovador
O novo motor turbo de 1,5 litro (codinome ZR15DDTe) emprega o conceito STARC2 patenteado pela Nissan, que eleva a eficiência térmica a 42% ao estabilizar a combustão dentro do cilindro. Um elemento-chave do conceito STARC é minimizar a turbulência do fluxo de ar da porta de admissão para a câmara de combustão, gerando assim uma passagem forte do ar.
Em motores convencionais, o projeto da porta de admissão é limitado pela necessidade de assentos de válvula sinterizados e encaixados por pressão3, o que limita a capacidade de otimizar o formato da porta para um fluxo de ar ideal. Os engenheiros da Nissan enfrentaram esse desafio desenvolvendo um novo assento de válvula usando a tecnologia de pulverização a frio.
Esse processo permite a formação de um revestimento diretamente na superfície do cabeçote, eliminando a necessidade de um componente separado para o assento de válvula e permitindo a criação de uma geometria otimizada da porta de admissão. Além disso, em comparação com métodos semelhantes, sua maior condutividade térmica permite um melhor desempenho de resfriamento ao redor das válvulas.
O novo assento de válvula é produzido pela pulverização de pós-metálicos diferentes em velocidade supersônica na superfície do cabeçote do cilindro de liga de alumínio, formando um revestimento robusto e durável que adere fortemente sem derreter o material de base.
Pulverização a frio
A tecnologia de pulverização a frio opera abaixo dos pontos de fusão dos materiais envolvidos, permitindo a ligação de metais diferentes sem fusão. Esse processo evita a formação excessiva de compostos intermetálicos e porosidade, comuns em métodos tradicionais de soldagem por fusão. Como resultado, os revestimentos de pulverização a frio apresentam adesão, durabilidade e confiabilidade superiores — qualidades cruciais para assentos de válvulas de motores.
Esta aplicação representa uma inovação mundial em motores automotivos e aproveita a vasta experiência da Nissan em design de motores, engenharia de materiais e fabricação. O processo incorpora uma liga à base de cobre, isenta de cobalto e especialmente desenvolvida, com excelente condutividade térmica, bicos injetores internos inspirados em técnicas de polimento utilizadas na produção de moldes forjados e sistemas de garantia de qualidade baseados em IA.
Essas inovações refletem anos de conhecimento acumulado, permitindo a implementação bem-sucedida da tecnologia de pulverização a frio em assentos de válvulas de motor.
Avanços na tecnologia
O e-POWER é o exclusivo trem de força elétrico da Nissan, que combina um motor compacto a gasolina, bateria e motor(es) elétrico(s). O motor a combustão funciona exclusivamente como um gerador, fornecendo eletricidade para alimentar o motor elétrico, proporcionando uma experiência de condução totalmente elétrica sem a necessidade de carregamento externo. Ele oferece a suavidade e o refinamento de um veículo elétrico com a conveniência dos motores de combustão interna tradicionais. Desde seu lançamento em 2016, a Nissan tem aprimorado progressivamente o e-POWER, expandindo sua disponibilidade em vários modelos e mercados.
Além do novo e avançado motor turboalimentado de 1,5 litro dedicado à geração de energia, o novo e-POWER adota uma unidade de propulsão elétrica modular 5 em 1 que integra motor elétrico, gerador, inversor, redutor e multiplicador de torque em um pacote compacto e mais leve. Esta unidade proporciona melhorias significativas tanto na eficiência de combustível quanto no silêncio da cabine. Após o Qashqai, a Nissan planeja introduzir o novo e-POWER nos EUA e Canadá na próxima geração do Rogue, bem como no Japão com a nova minivan Elgrand no ano fiscal de 2026.
A pulverização
A pulverização a frio é uma tecnologia de revestimento na qual materiais em pó são pulverizados em velocidades supersônicas para formar uma camada sólida. Desde a década de 2000, tem sido amplamente adotada na indústria aeroespacial, de energia, equipamentos pesados, petróleo e gás e outras indústrias de manufatura, proporcionando vantagens em termos de confiabilidade e qualidade. Recentemente, ganhou destaque por suas aplicações além do tratamento de superfícies, incluindo a manufatura aditiva.
STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel) é um conceito de combustão anunciado pela Nissan em 2021, que proporciona eficiência térmica impressionante.
Um assento de válvula sinterizado é um tipo de assento de válvula usado em motores de combustão interna, fabricado por meio de um processo chamado sinterização. A sinterização envolve a compactação de materiais em pó — normalmente pós-metálicos — sob calor e pressão para formar um componente sólido e durável sem derreter o material completamente.