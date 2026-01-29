Brasil - Para celebrar o Dia da Energia Limpa, a Nissan revelou um conceito do SUV 100% elétrico Ariya movido a energia solar — uma possibilidade de como os futuros veículos elétricos podem aproveitar a fonte de energia renovável mais abundante do mundo: o sol.

Desenvolvido por engenheiros da equipe de Planejamento Avançado de Produtos da Nissan, em Dubai, e da equipe de Planejamento de Powertrain (Trem de Força), em Barcelona, o conceito conta com 3,8 m² de painéis fotovoltaicos de alta eficiência integrados ao capô, teto e tampa traseira. Esses painéis solares à base de polímero e vidro convertem a luz solar em energia DC (corrente contínua), gerenciada através de um controlador avançado projetado para otimizar o uso de energia e reduzir a dependência de infraestrutura de carregamento externa.

Nova liberdade para VEs

Testes realizados na prática revelaram o potencial transformador do sistema:

Em condições ideais, o sistema pode entregar até 23 km de autonomia adicional por dia; Em cidades com alta exposição solar — como Barcelona— o veículo pode gerar uma média de 17,6 km de autonomia diária via energia solar; Médias anuais mostram ganhos significativos globalmente: 10,2 km/dia em Londres, 18,9 km/dia em Nova Deli e 21,2 km/dia em Dubai. Os motoristas podem reduzir sua frequência de carregamento em 35–65%, dependendo do uso; Uma viagem de duas horas e 80 km pode produzir 0,5 kWh de energia limpa, somando até 3 km de autonomia gratuita e com emissão zero;

Tal desempenho tem implicações poderosas para regiões com infraestrutura de carregamento limitada. Os motoristas poderiam desfrutar de intervalos mais longos entre as cargas, maior autonomia e menor custo de propriedade simplesmente estacionando ou dirigindo ao sol.