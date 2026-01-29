Brasil - Para celebrar o Dia da Energia Limpa, a Nissan revelou um conceito do SUV 100% elétrico Ariya movido a energia solar — uma possibilidade de como os futuros veículos elétricos podem aproveitar a fonte de energia renovável mais abundante do mundo: o sol.
Desenvolvido por engenheiros da equipe de Planejamento Avançado de Produtos da Nissan, em Dubai, e da equipe de Planejamento de Powertrain (Trem de Força), em Barcelona, o conceito conta com 3,8 m² de painéis fotovoltaicos de alta eficiência integrados ao capô, teto e tampa traseira. Esses painéis solares à base de polímero e vidro convertem a luz solar em energia DC (corrente contínua), gerenciada através de um controlador avançado projetado para otimizar o uso de energia e reduzir a dependência de infraestrutura de carregamento externa.
Nova liberdade para VEs
Testes realizados na prática revelaram o potencial transformador do sistema:
Em condições ideais, o sistema pode entregar até 23 km de autonomia adicional por dia; Em cidades com alta exposição solar — como Barcelona— o veículo pode gerar uma média de 17,6 km de autonomia diária via energia solar; Médias anuais mostram ganhos significativos globalmente: 10,2 km/dia em Londres, 18,9 km/dia em Nova Deli e 21,2 km/dia em Dubai. Os motoristas podem reduzir sua frequência de carregamento em 35–65%, dependendo do uso; Uma viagem de duas horas e 80 km pode produzir 0,5 kWh de energia limpa, somando até 3 km de autonomia gratuita e com emissão zero;
Tal desempenho tem implicações poderosas para regiões com infraestrutura de carregamento limitada. Os motoristas poderiam desfrutar de intervalos mais longos entre as cargas, maior autonomia e menor custo de propriedade simplesmente estacionando ou dirigindo ao sol.
O Conceito Inovador do Nissan Ariya Solar
Ideia ousada
O projeto começou com uma pergunta simples, mas ambiciosa: e se os veículos elétricos (VE) pudessem se carregar sozinhos? Isso desencadeou uma parceria com a inovadora empresa holandesa de mobilidade solar Lightyear, que forneceu a tecnologia de painéis de próxima geração trazida à vida pelas equipes de engenharia da Nissan.
Testes iniciais de longa distância — incluindo uma jornada de 1.550 km entre a Holanda e Barcelona — demonstraram que a integração solar poderia reduzir as visitas anuais de carregamento para um viajante de 6.000 km/ano de 23 para apenas 8.
Visão da Nissan para o Futuro da Mobilidade Elétrica
“O conceito Ariya movido à energia solar personifica a crença da Nissan de que inovação e sustentabilidade devem avançar de mãos dadas. Ao explorar como os veículos podem gerar sua própria energia renovável, estamos abrindo a porta para novas oportunidades para os clientes — maior liberdade, dependência de carregamento reduzida e um futuro mais limpo. Este conceito não é apenas um marco técnico; é uma visão de como a Nissan pretende liderar a próxima fase da mobilidade elétrica”, disse Shunsuke Shigemoto, Vice-Presidente de ePowertrain e Powertrain de Motor de Combustão Interna, Pesquisa Tecnológica e Engenharia Avançada e Engenheiro Chefe de Powertrain, Nissan AMIEO.
Compromisso da Nissan com a Sustentabilidade
Compromisso
O conceito Nissan Ariya movido à energia solar reflete o compromisso de longo prazo da Nissan em construir um mundo mais limpo e conectado. Ao explorar o carregamento solar como uma solução integrada de veículo elétrico, a Nissan continua inovando em direção à sua ambição global de alcançar a neutralidade de carbono em todo o ciclo de vida de seus produtos e operações até 2050.