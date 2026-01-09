Brasil - O mercado de carros usados e seminovos no Brasil vive um momento histórico. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostram que, em novembro de 2025 foram comercializados mais de 16,7 milhões de veículos usados e seminovos, superando o total vendido em todo o ano de 2024 (15,7 milhões), um crescimento de cerca de 17% no acumulado do ano. A entidade projetou fechar 2025 com aproximadamente 18 milhões de veículos vendidos, o maior volume já registrado no setor.

Isso confirma uma tendência: o carro usado continua sendo uma opção forte para o consumidor brasileiro, em um cenário de juros elevados, forte demanda e ampla oferta de modelos.

Para Alan Ladeia, CEO da Carflix e especialista no setor automotivo, o crescimento expressivo do mercado de carros usados e seminovos no Brasil fez com que muitos consumidores ampliassem o raio de busca por veículos, incluindo cidades do litoral. Isso trouxe à tona uma série de mitos que nem sempre correspondem à realidade. “Um carro não pode ser avaliado apenas pela sua origem geográfica, mas sim pelo histórico de manutenção, nível de exposição ao ambiente, forma de uso e cuidados do proprietário. A procedência e a inspeção técnica continuam sendo os fatores mais importantes para uma compra segura, independentemente de o veículo ter rodado na praia ou no interior”, afirma.

O especialista aponta os mitos e verdades sobre essa tendência.

Mito 1 — “Todo carro do litoral é ruim”

Esse é um dos mitos mais difundidos: achar que um carro que veio do litoral é automaticamente ruim só por ter placa de cidade litorânea. Não é verdade. Depende muito do nível de exposição à maresia, da frequência de uso, do local onde o veículo era guardado e do cuidado do proprietário. Ou seja: a placa litorânea por si só não determina o estado de conservação de um veículo.

Mito 2 — “A maresia destrói o carro em poucos meses”

A maresia pode acelerar a oxidação de partes metálicas, mas esse é um processo lento e cumulativo, influenciado por fatores como: proximidade do mar (quanto mais perto, maior a exposição ao sal no ar); umidade constante e falta de lavagem e lubrificação regulares. “A maresia não é um vilão instantâneo, mas um acelerador de desgaste em partes expostas ao ar salgado. Um carro bem guardado e limpo pode ter vida útil tão longa quanto qualquer outro”, diz Alan Ladeia.

Como a maresia realmente afeta o carro?

A maresia contém microcristais de sal que ficam suspensos no ar e podem depositar-se sobre superfícies metálicas, favorecendo a oxidação. Os principais pontos afetados são: parafusos e dobradiças (capô, porta-malas, torres do amortecedor); terminais de bateria e conectores elétricos; perda de brilho da pintura, especialmente no teto e capô e escapamento com níveis maiores de corrosão.