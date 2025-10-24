São Paulo - A única unidade disponível no Brasil da nova Ducati Monster Senna é a mais nova atração do Parque Dream Car de São Roque (SP), podendo ser visitada e contemplada pelos fãs. Avaliada em cerca de R$ 500 mil, a moto junta-se à Ducati Monster Senna 1199 Panigale série especial Senna e à réplica em tamanho real do McLaren MP4/8 com o qual Ayrton Senna disputou o campeonato de 1993, além de outros 5 carros de Fórmula 1 que acabaram de chegar. O acervo do Dream Car Museum é composto por 165 veículos: 85 carros, 20 motos e 40 bicicletas antigas.
Na cor amarela com detalhes verdes e azuis, inspirados no capacete de Senna, o raro exemplar foi comprado nos Estados Unidos e chegou a São Roque no início de outubro. Trata-se da unidade 159 de um total de 341 produzidas desde o seu lançamento mundial, em maio de 2024, por ocasião dos 30 anos da morte do ídolo das pistas. Esse número de 341 motos não foi escolhido ao acaso: 3 refere-se aos títulos mundiais conquistados por Senna e 41 é o total de GPs que ele venceu. Fã declarado da Monster, o brasileiro foi, inclusive, um dos primeiros proprietários do modelo, usando-o para se locomover em Monte Carlo.
A série especial limitada usa como base a Monster padrão, mas conta com alguns componentes em alumínio e por isso é 4 kg mais leve, pesando 175 kg. É equipada com o motor Testastretta, um bicilíndrico refrigerado a líquido com 4 válvulas e 937 centímetros cúbicos de capacidade. O propulsor gera 111 cv de potência a 9.250 rpm e 9,5 kgfm de torque a 6.500 rpm. O câmbio Ducati Quick Shift (DQS) de 6 velocidades permite aumentar ou reduzir as marchas sem usar a embreagem.
O chassi deriva das superbikes da Ducati, enquanto a suspensão esportiva Öhlins é totalmente ajustável. O sistema de freios usa pinças dianteiras Brembo Stylema na cor amarela. O painel de instrumentos de 4,3″ em TFT colorido é inspirado na Panigale V4. Outros detalhes de design da Monster Senna são o emblema em amarelo, verde e azul nas rodas pretas e os silenciadores em fibra de carbono homologados da Termignoni.
Fim da programação
Para fechar a programação de outubro no Dream Car, o último final de semana do mês terá, neste sábado (25), das 16 às 22 horas, o Halloween Furiozza e, no domingo (dia 26), das 9 às 18 horas, o 10º Encontro Nacional do Fiat 147 e também o Encontro do Fiat 500.
Localizado na Estrada do Vinho de São Roque, o Parque Dream Car é pet friendly e também conta com eletropontos para a recarga de veículos elétricos. Na Volta dos Sonhos, os fãs podem dirigir Ferrari, Porsche, Camaro e o elétrico Tesla Cybertruck. Também há espaço de eventos (capacidade para 1.300 pessoas) e Centro de Convenções (2 mil pessoas), que podem ser locados para festas em geral ou programações corporativas. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga o Dream Car no Instagram: @dreamcarsaoroque.