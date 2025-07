Montana ganha cockpit virtual

Brasil - A Chevrolet apresenta a linha 2026 da Montana com uma série de aprimoramentos que reforçam seu posicionamento como uma picape inteligente, conectada e completa. O modelo chega às concessionárias com novidades em acabamento e mais tecnologia, evoluções que acompanham o crescimento expressivo do segmento de picapes no país, que deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 500 mil unidades emplacadas neste ano.

Entre os destaques da nova linha estão as rodas inéditas para as versões Premier e RS, a nova cor Vermelho Scarlet e o conceito de cockpit virtual. O ambiente tecnológico combina um painel de instrumentos digital de 8 polegadas com uma central MyLink de 11 polegadas com Wi-Fi nativo, proporcionando navegação mais intuitiva e maior imersão, além de câmera de ré de alta resolução. O sistema OnStar passa a oferecer o novo serviço de Acompanhamento Seguro, no qual um atendente monitora temporariamente o trajeto e capta o áudio da cabine. Em caso de qualquer suspeita, a central pode acionar imediatamente as autoridades.

A Montana 2026 também estreia novos acessórios, como luz ambiente decorativa, tapetes de borda elevada, iluminação de abertura de portas com projeção no solo do logo Chevrolet, sistema de som premium, suporte de bicicleta e o aguardado engate traseiro, que suporta reboques de até 400 kg.

Motorização e Desempenho

Sob o capô, a picape traz o motor 1.2 Turbo Flex, que recebeu recentemente injeção direta e software otimizado. Com isso, a potência passou de 139 cv para 141 cv e o desempenho foi aprimorado – 0 a 100 km/h em 9,5s na versão automática, por exemplo, que também trouxe ganhos em eficiência energética, com redução de até 4% no consumo e menor emissão de poluentes, em conformidade com os novos requisitos ambientais.