Brasil - A Mercedes-Benz completou no dia 29 de janeiro, 140 anos desde a invenção do automóvel. Com o registro da patente do automóvel (Motorwagen) por Carl Benz, em 1886, e a construção, pouco depois, da carruagem motorizada (Motorkutsche) por Gottlieb Daimler, a história da marca é impulsionada por um movimento contínuo de avanço e evolução. Da lendária viagem pioneira de Bertha Benz a recordes de velocidade, dos primeiros marcos da condução autônoma a automóveis-conceito e sistemas de propulsão de alta tecnologia, a marca demonstra repetidamente sua determinação em vencer e em repensar continuamente o automóvel.
Em 2026, esse DNA se torna especialmente visível com o ano do 140º aniversário marcado pelo maior programa de lançamentos de produtos da história da marca. Ao longo dos dois anos seguintes, a Mercedes-Benz lançará mais de 40 novos modelos globalmente, que unem tradição e inovação e estabelecem novos padrões em todos os segmentos. Cada modelo incorpora a promessa da marca de construir os automóveis mais desejáveis do mundo. As inovações atuais da Mercedes-Benz levam a herança ao futuro, como uma marca que entende o progresso de forma programática, coloca as pessoas e a sociedade no centro e redefine continuamente a mobilidade individual.
Influenciadora
Com coragem e visão, Bertha Benz realizou em 1888 a primeira viagem de longa distância da história em um automóvel, de Mannheim a Pforzheim, demonstrando o potencial da nova invenção. Hoje, ela provavelmente seria uma influenciadora de mobilidade. Sua jornada também exigiu superar obstáculos – alguns pequenos, mas decisivos, visto que, no caminho, ela desobstruiu um carburador usando seu alfinete de chapéu.
Repensando o automóvel
Em 1900, Wilhelm Maybach projetou o Mercedes 35 hp. O modelo era tão diferente, do ponto de vista técnico, do princípio estrutural das carruagens puxadas por cavalos que inaugurou uma nova era. Isso também se refletiu em seu nome: o 35 hp foi o primeiro Mercedes. Hoje, automóveis como o Mercedes-Benz VISION EQXX e o CONCEPT AMG GT XX representam a coragem de adotar novos conceitos. O exemplo mais recente em produção em série é o novo Mercedes-Benz CLA, modelo mais inteligente e flexível da história da marca.
Evolução elétrica
O sucesso atual de automóveis Mercedes-Benz com sistemas de propulsão elétrica, como o novo GLC 400 4MATIC totalmente elétrico com tecnologia EQ, baseia-se em um histórico sólido. Já em 1906, após testes bem-sucedidos com propulsões híbridas e elétricas, a Daimler-Motoren-Gesellschaft austríaca apresentou o Mercedes-Électrique com motores nos cubos das rodas, projetado por Ferdinand Porsche. A partir da década de 1970, o desenvolvimento de automóveis elétricos ganhou forte impulso, com numerosos protótipos, baterias, células de combustível e sistemas híbridos. Entre os destaques estão testes na ilha de Rügen nos anos 1990 e a série NECAR com tecnologia de célula de combustível. Em 2010, o SLS AMG E-Cell totalmente elétrico marcou um novo patamar.
Eletrificação
Em 2022, o Mercedes-Benz VISION EQXX estabeleceu um recorde ao percorrer 1.202 km entre Stuttgart e Silverstone com uma única carga. Tecnologias-chave do VISION EQXX estão sendo levadas à produção em série no novo CLA totalmente elétrico. Em agosto de 2025, o CONCEPT AMG GT XX quebrou recordes em Nardò, enquanto um Mercedes-Benz EQS com bateria de estado sólido percorreu 1.205 km de Stuttgart a Malmö.
Marca registrada
A icônica estrela de três pontas cercada por uma coroa de louros é reconhecida mundialmente como símbolo de inovação e qualidade premium. Ela surgiu em 1926, com a fusão da Benz & Cie. e da Daimler-Motoren-Gesellschaft.
Desempenho
Desde os anos 1920, o compressor mecânico extrai mais potência dos motores Mercedes-Benz. Em 2026, um conceito revolucionário com três motores de fluxo axial estreia em produção no novo Mercedes-AMG GT Coupé de 4 portas elétrico, baseado na arquitetura AMG.EA.
O Mercedes-Benz 300 (W 186), conhecido como Adenauer, tornou-se o automóvel oficial do chanceler alemão Konrad Adenauer a partir de 1951. Hoje, o Classe S e o Mercedes-Maybach continuam estabelecendo referências globais.
Tecnologia de corrida
Um dos ícones da marca é o 300 SL (W 198), de 1954, com sua estrutura tubular em treliça e as portas “Asa de Gaivota”, necessárias devido ao design. Ele permanece tão cativante que um júri internacional de especialistas o elegeu “Carro Esportivo do Século” em 1999. O cobiçado coupé deriva do carro de corrida de mesmo nome, o W 194 de 1952. O 300 SL até serve de referência quanto à distância entre eixos: os eixos do carro de corrida e do superesportivo ficam exatamente a 2.400 milímetros de distância. Este padrão de ouro também foi seguido pelo 190 SL (W 121, 1955–1963), pelo SL “Pagoda” (W 113, 1963–1971) e pelo SLK (R 170, 1996–2004).
Segurança em colisões
Zonas de deformação que absorvem energia à frente e atrás, com uma célula de sobrevivência rígida no centro, definem a carroceria de segurança inventada por Béla Barényi. Esse marco da segurança passiva estreou em 1959 nos sedãs “Fintail” (W 111). No mesmo ano, a Mercedes‑Benz iniciou testes de colisão sistemáticos. Segurança é um valor essencial da marca. Hoje, sistemas ativos de assistência ao motorista, como o MB.DRIVE ASSIST, ajudam a evitar muitos acidentes.
Fly me to the Moon
A Mercedes-Benz chegou até à Lua. Em 1971, astronautas da missão Apollo 14 levaram consigo uma estrela Mercedes até o satélite natural da Terra. Atualmente, ela faz parte da coleção do Arquivo do Grupo Mercedes‑Benz. A estrela é também a peça de reposição mais popular para automóveis clássicos da marca: a Mercedes‑Benz Classic Original Parts mantém mais de 40 versões diferentes e vende cerca de 20.000 estrelas por ano.