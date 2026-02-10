Brasil - A Mercedes-Benz completou no dia 29 de janeiro, 140 anos desde a invenção do automóvel. Com o registro da patente do automóvel (Motorwagen) por Carl Benz, em 1886, e a construção, pouco depois, da carruagem motorizada (Motorkutsche) por Gottlieb Daimler, a história da marca é impulsionada por um movimento contínuo de avanço e evolução. Da lendária viagem pioneira de Bertha Benz a recordes de velocidade, dos primeiros marcos da condução autônoma a automóveis-conceito e sistemas de propulsão de alta tecnologia, a marca demonstra repetidamente sua determinação em vencer e em repensar continuamente o automóvel.

Em 2026, esse DNA se torna especialmente visível com o ano do 140º aniversário marcado pelo maior programa de lançamentos de produtos da história da marca. Ao longo dos dois anos seguintes, a Mercedes-Benz lançará mais de 40 novos modelos globalmente, que unem tradição e inovação e estabelecem novos padrões em todos os segmentos. Cada modelo incorpora a promessa da marca de construir os automóveis mais desejáveis do mundo. As inovações atuais da Mercedes-Benz levam a herança ao futuro, como uma marca que entende o progresso de forma programática, coloca as pessoas e a sociedade no centro e redefine continuamente a mobilidade individual.

Influenciadora

Com coragem e visão, Bertha Benz realizou em 1888 a primeira viagem de longa distância da história em um automóvel, de Mannheim a Pforzheim, demonstrando o potencial da nova invenção. Hoje, ela provavelmente seria uma influenciadora de mobilidade. Sua jornada também exigiu superar obstáculos – alguns pequenos, mas decisivos, visto que, no caminho, ela desobstruiu um carburador usando seu alfinete de chapéu.

Repensando o automóvel

Em 1900, Wilhelm Maybach projetou o Mercedes 35 hp. O modelo era tão diferente, do ponto de vista técnico, do princípio estrutural das carruagens puxadas por cavalos que inaugurou uma nova era. Isso também se refletiu em seu nome: o 35 hp foi o primeiro Mercedes. Hoje, automóveis como o Mercedes-Benz VISION EQXX e o CONCEPT AMG GT XX representam a coragem de adotar novos conceitos. O exemplo mais recente em produção em série é o novo Mercedes-Benz CLA, modelo mais inteligente e flexível da história da marca.

Evolução elétrica

O sucesso atual de automóveis Mercedes-Benz com sistemas de propulsão elétrica, como o novo GLC 400 4MATIC totalmente elétrico com tecnologia EQ, baseia-se em um histórico sólido. Já em 1906, após testes bem-sucedidos com propulsões híbridas e elétricas, a Daimler-Motoren-Gesellschaft austríaca apresentou o Mercedes-Électrique com motores nos cubos das rodas, projetado por Ferdinand Porsche. A partir da década de 1970, o desenvolvimento de automóveis elétricos ganhou forte impulso, com numerosos protótipos, baterias, células de combustível e sistemas híbridos. Entre os destaques estão testes na ilha de Rügen nos anos 1990 e a série NECAR com tecnologia de célula de combustível. Em 2010, o SLS AMG E-Cell totalmente elétrico marcou um novo patamar.

Eletrificação

Em 2022, o Mercedes-Benz VISION EQXX estabeleceu um recorde ao percorrer 1.202 km entre Stuttgart e Silverstone com uma única carga. Tecnologias-chave do VISION EQXX estão sendo levadas à produção em série no novo CLA totalmente elétrico. Em agosto de 2025, o CONCEPT AMG GT XX quebrou recordes em Nardò, enquanto um Mercedes-Benz EQS com bateria de estado sólido percorreu 1.205 km de Stuttgart a Malmö.