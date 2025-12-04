Brasil - Durante o mês de novembro, a Mercedes-Benz celebrou os 125 anos da criação do primeiro automóvel moderno, o lendário Mercedes 35 hp. Desenvolvido em 22 de novembro de 1900 pela Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), em Cannstatt, o modelo marcou o início de uma nova era na história da mobilidade. Com design avançado, motor potente e soluções inéditas de segurança, o 35 hp estabeleceu as bases da engenharia automotiva e consolidou a marca como referência em inovação desde o nascimento do automóvel.
O design atual da Mercedes-Benz, como o do novo GLC, carrega essa herança em cada detalhe. A icônica grade do radiador, reinterpretada em linguagem contemporânea, remete diretamente ao radiador em colmeia do lendário Mercedes 35 hp, o primeiro a apresentar o rosto inconfundível que se tornaria símbolo da marca.
Primeiro Mercedes
O Mercedes 35 hp foi criado a pedido de Emil Jellinek, empresário visionário, cliente e parceiro de negócios da DMG, que buscava um automóvel mais potente, seguro e confiável. Figura influente entre a elite europeia, Jellinek batizou o automóvel com o nome de sua filha, Mercédès, que logo se tornaria sinônimo de inovação, prestígio e elegância.
O projeto ficou sob responsabilidade do engenheiro-chefe Wilhelm Maybach, que rompeu com o conceito de “carruagem motorizada”. O novo veículo trazia baixo centro de gravidade, entre eixos longo e ampla bitola, características que garantiam estabilidade e dirigibilidade inéditas. A coluna de direção inclinada e a embreagem acionada por pedal introduziram avanços ergonômicos que definiriam o futuro da engenharia automotiva.
Inovação que mudou tudo
No coração do 35 hp estava um motor quatro cilindros de 5,9 litros, desenvolvido por Josef Brauner, capaz de entregar 35 cavalos de potência a 950 rpm, que era um desempenho impressionante para a época. Para garantir a confiabilidade e o alto rendimento, Maybach desenvolveu o radiador em colmeia, que otimizava o resfriamento e permitia longos períodos de funcionamento sem perda de performance.
Mais do que uma inovação técnica, o radiador tornou-se um elemento de design icônico. Desde 1926, a forma em colmeia passou a compor a identidade visual dos automóveis Mercedes-Benz e segue viva em modelos atuais, como o Mercedes-Benz GLC, que expressa esse legado histórico em uma estética moderna e tecnológica.
Vitórias históricas
Após semanas de testes e ajustes, o primeiro Mercedes 35 hp foi entregue a Emil Jellinek em 22 de dezembro de 1900. Poucos meses depois, o automóvel estreava nas pistas durante a Semana de Corridas de Nice, realizada entre 25 e 29 de março de 1901, conquistando vitórias expressivas nas provas Nice–Salon–Nice, de 392 quilômetros, e Nice–La Turbie.
Esses triunfos consolidaram o nome Mercedes como símbolo de desempenho, inovação e confiabilidade, atributos que continuam a definir a marca mais de um século depois.
Legado
O sucesso do Mercedes 35 hp abriu caminho para novos modelos, como o Mercedes 12/16 hp e o Mercedes 8/11 hp, lançados em 1901, seguidos pela linha Mercedes-Simplex, em 1902, batizada assim por sua operação simples e intuitiva para os padrões da época. Ainda em 1900, a DMG tomou uma decisão estratégica que moldaria seu futuro com a compra de um terreno de 185.000 metros quadrados em Untertürkheim, hoje principal fábrica global da Mercedes-Benz AG.
Embora Gottlieb Daimler tenha falecido em março de 1900, pouco antes de testemunhar o impacto de suas criações, o espírito inovador que fundou a empresa permanece vivo. Um legado que, 125 anos depois, continua a impulsionar a Mercedes-Benz em sua missão de moldar o futuro da mobilidade com luxo, tecnologia e responsabilidade.
Inovação
Mais de um século após o nascimento do primeiro Mercedes, a marca se mantém fiel à sua essência com o intuito de inovar com propósito, unir desempenho e emoção e criar experiências que inspiram. O legado iniciado em 1900 segue vivo em cada automóvel Mercedes-Benz, que continua a definir o caminho da mobilidade em todo o mundo.