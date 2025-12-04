Brasil - Durante o mês de novembro, a Mercedes-Benz celebrou os 125 anos da criação do primeiro automóvel moderno, o lendário Mercedes 35 hp. Desenvolvido em 22 de novembro de 1900 pela Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), em Cannstatt, o modelo marcou o início de uma nova era na história da mobilidade. Com design avançado, motor potente e soluções inéditas de segurança, o 35 hp estabeleceu as bases da engenharia automotiva e consolidou a marca como referência em inovação desde o nascimento do automóvel.

O design atual da Mercedes-Benz, como o do novo GLC, carrega essa herança em cada detalhe. A icônica grade do radiador, reinterpretada em linguagem contemporânea, remete diretamente ao radiador em colmeia do lendário Mercedes 35 hp, o primeiro a apresentar o rosto inconfundível que se tornaria símbolo da marca.

Primeiro Mercedes

O Mercedes 35 hp foi criado a pedido de Emil Jellinek, empresário visionário, cliente e parceiro de negócios da DMG, que buscava um automóvel mais potente, seguro e confiável. Figura influente entre a elite europeia, Jellinek batizou o automóvel com o nome de sua filha, Mercédès, que logo se tornaria sinônimo de inovação, prestígio e elegância.

O projeto ficou sob responsabilidade do engenheiro-chefe Wilhelm Maybach, que rompeu com o conceito de “carruagem motorizada”. O novo veículo trazia baixo centro de gravidade, entre eixos longo e ampla bitola, características que garantiam estabilidade e dirigibilidade inéditas. A coluna de direção inclinada e a embreagem acionada por pedal introduziram avanços ergonômicos que definiriam o futuro da engenharia automotiva.

Inovação que mudou tudo

No coração do 35 hp estava um motor quatro cilindros de 5,9 litros, desenvolvido por Josef Brauner, capaz de entregar 35 cavalos de potência a 950 rpm, que era um desempenho impressionante para a época. Para garantir a confiabilidade e o alto rendimento, Maybach desenvolveu o radiador em colmeia, que otimizava o resfriamento e permitia longos períodos de funcionamento sem perda de performance.

Mais do que uma inovação técnica, o radiador tornou-se um elemento de design icônico. Desde 1926, a forma em colmeia passou a compor a identidade visual dos automóveis Mercedes-Benz e segue viva em modelos atuais, como o Mercedes-Benz GLC, que expressa esse legado histórico em uma estética moderna e tecnológica.