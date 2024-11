Matias Dominguez conquista 3º pódio consecutivo no Brasileiro

BANDEIRADA

Firás Fahs é o quarto melhor do Brasil

O piloto de Foz do Iguaçu Firás Fahs é o quarto melhor do Brasil na categoria OK FIA. Defendendo da equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte, ele conquistou o quarto lugar da categoria no 59º Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado (16), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná. […]