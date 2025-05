Manutenção preventiva é a grande aliada da segurança no trânsito

A manutenção preventiva inclui revisões periódicas, conforme o manual do fabricante de cada veículo, e inspeções em itens como freios, suspensão, pneus, fluídos, filtros e sistema elétrico. Além disso, permite identificar falhas em componentes antes que se agravem. “Ambas são alternativas mais seguras e econômicas do que esperar que o veículo apresente defeitos”, pontua o presidente do Sindirepa-PR.

Sandro Cruppeizaki, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Paraná (Sindirepa-PR), explica que a maioria dos motoristas ainda opta por fazer reparações no veículo apenas quando o problema aparece. Segundo ele, esse comportamento representa um risco não só para quem dirige, mas também para passageiros e pedestres. “Problemas que poderiam ser resolvidos com antecedência acabam gerando situações graves, às vezes fatais”, afirma.

Brasil - A falta de manutenção adequada continua sendo uma das causas principais de acidentes nas rodovias brasileiras. De acordo com o Anuário Estatístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF), só em 2022 as falhas mecânicas provocaram 1.770 acidentes e resultaram em 36 mortes nas rodovias federais brasileiras.

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito no mundo, atrás apenas da Índia e da China. O número equivale à oitava maior causa de óbitos no território nacional. Em 2022, o DataSUS registrou um aumento de 3,5% nos acidentes de trânsito em relação ao ano anterior. E, segundo a PRF, 77% das ocorrências foram provocadas por falha humana – entre elas, negligência na conservação do veículo.

Campanhas

Cruppeizaki ressalta a importância de campanhas como o Maio Amarelo que estimulam a reflexão da sociedade sobre o papel de cada pessoa no trânsito, desde motoristas profissionais a pedestres e ciclistas. “No caso do motorista ou do proprietário do veículo, qualquer ato irresponsável pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Isso inclui ignorar os cuidados com a manutenção do veículo. Porém, infelizmente, não é raro observarmos carros caindo aos pedaços pelas ruas e estradas”, critica. Este ano, a campanha Maio Amarelo traz como tema central “Mobilidade Humana. Responsabilidade Humana”, reforçando a importância do comportamento consciente de todos os usuários das vias públicas — pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros — na construção de um trânsito mais seguro e humano.