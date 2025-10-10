A alta no preço dos combustíveis tem levado muitos motoristas a buscarem alternativas inteligentes para reduzir os custos do dia a dia. E, para isso, um fator fundamental e muitas vezes negligenciado, está logo abaixo do veículo: os pneus. Em um cenário onde cada real economizado faz a diferença, a Dunlop Pneus compartilha um conhecimento que transforma gastos em economia. Essa atenção, quando aplicada, pode gerar uma economia de até 10% no consumo de combustível e prolongar a vida útil dos pneus em até 25%. Ter esse conhecimento é, de fato, o que significa o lema da Dunlop: “Quem Tem, Anda Bem”.

Entenda a Relação Entre Pneus e Consumo de Combustível

Os pneus influenciam o consumo de combustível por meio da resistência ao rolamento, que é a força que o motor precisa aplicar para manter o veículo em movimento. Pneus com baixa resistência exigem menos esforço do motor, resultando em menor consumo de combustível.

Outro ponto que faz diferença é a medida dos pneus. Pneus muito largos, por exemplo, aumentam a área de contato com o solo, exigindo mais esforço do motor e, consequentemente, elevando o consumo. Por isso, é essencial utilizar as medidas recomendadas pelo fabricante do veículo para garantir o melhor desempenho e economia.

Calibragem e seus impactos

A calibragem correta também é essencial para otimizar o consumo. Pneus com pressão abaixo do recomendado aumentam o atrito com o solo, comprometendo a dirigibilidade e forçando o motor a trabalhar mais, aumentando o consumo de combustível — além de reduzir a segurança. Por isso, verificar a pressão regularmente é uma prática simples que faz grande diferença.