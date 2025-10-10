A alta no preço dos combustíveis tem levado muitos motoristas a buscarem alternativas inteligentes para reduzir os custos do dia a dia. E, para isso, um fator fundamental e muitas vezes negligenciado, está logo abaixo do veículo: os pneus. Em um cenário onde cada real economizado faz a diferença, a Dunlop Pneus compartilha um conhecimento que transforma gastos em economia. Essa atenção, quando aplicada, pode gerar uma economia de até 10% no consumo de combustível e prolongar a vida útil dos pneus em até 25%. Ter esse conhecimento é, de fato, o que significa o lema da Dunlop: “Quem Tem, Anda Bem”.
Entenda a Relação Entre Pneus e Consumo de Combustível
Os pneus influenciam o consumo de combustível por meio da resistência ao rolamento, que é a força que o motor precisa aplicar para manter o veículo em movimento. Pneus com baixa resistência exigem menos esforço do motor, resultando em menor consumo de combustível.
Outro ponto que faz diferença é a medida dos pneus. Pneus muito largos, por exemplo, aumentam a área de contato com o solo, exigindo mais esforço do motor e, consequentemente, elevando o consumo. Por isso, é essencial utilizar as medidas recomendadas pelo fabricante do veículo para garantir o melhor desempenho e economia.
Calibragem e seus impactos
A calibragem correta também é essencial para otimizar o consumo. Pneus com pressão abaixo do recomendado aumentam o atrito com o solo, comprometendo a dirigibilidade e forçando o motor a trabalhar mais, aumentando o consumo de combustível — além de reduzir a segurança. Por isso, verificar a pressão regularmente é uma prática simples que faz grande diferença.
Além dos cuidados técnicos, a forma de dirigir impacta diretamente tanto a durabilidade dos pneus quanto a eficiência do veículo. Acelerações bruscas e frenagens repentinas desgastam os pneus mais rapidamente e aumentam o gasto de combustível. Dirigir de forma consciente, com movimentos suaves, ajuda a economizar e prolonga a vida útil dos pneus.
A escolha do tipo de pneu também pesa na balança. Pneus com sulcos muito profundos, próprios para terrenos irregulares, são ideais para off-road, mas podem aumentar o consumo em trajetos urbanos devido à maior resistência. Para uso principalmente em ruas e estradas pavimentadas, prefira modelos com design equilibrado, que garantem segurança e economia.
Outro aliado da economia é a tecnologia. Aplicativos que monitoram o consumo de combustível e ajudam a planejar o abastecimento podem ajudar a manter os gastos sob controle e apoia o motorista em uma direção mais eficiente.
“Os pneus são protagonistas na relação entre o veículo e o consumo de combustível. Manter a pressão correta e escolher o pneu certo não só reduz o gasto, mas também aumenta a segurança e o desempenho. Pequenos cuidados fazem grande diferença no dia a dia do motorista”, afirma Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus.