Maio Amarelo reacende discussão sobre

Brasil - Neste mês, o Brasil mais uma vez se mobiliza em torno do Maio Amarelo, campanha internacional que busca sensibilizar a sociedade para a necessidade de reduzir os acidentes de trânsito. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a edição deste ano reforça a urgência de atitudes responsáveis por parte de motoristas, pedestres e motociclistas, com foco na preservação da vida.

Conforme dados alarmantes do DataSUS, em média, uma pessoa morre a cada 15 minutos em acidentes de trânsito. Já nas rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ano de 2024 registrou 73.121 acidentes, com 84.489 feridos e 6.160 mortes – um aumento de 10% nas mortes em relação ao ano anterior.

“O trânsito em todo o país exige um novo olhar. Mais do que campanhas sazonais, precisamos de mudanças culturais permanentes. A imprudência tem custado caro em vidas, saúde e economia. Desacelerar não é apenas sobre reduzir a velocidade do carro, é sobre valorizar a vida”, afirma Caroline Alves, head de Planejamento da DS Beline, empresa especializada em auxiliar vítimas de acidentes na obtenção de benefícios.

Invalidez

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), mais de 400 mil pessoas por ano ficam com algum tipo de invalidez causada por acidentes de trânsito no Brasil. Esse número revela uma dimensão muitas vezes invisível da tragédia: a de quem sobrevive, mas precisa reaprender a viver com limitações físicas e emocionais.

Caroline acrescenta que a experiência com vítimas mostra que os efeitos de um acidente não se encerram no momento do impacto. Há desdobramentos administrativos, jurídicos, médicos, financeiros e emocionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e perdurar por anos. Muitas dessas vítimas, por desconhecimento, deixam de acessar benefícios, como o auxílio-acidente ou o auxílio-doença, o que agrava ainda mais sua situação de vulnerabilidade.