Brasil - Clientes que buscam o conforto de uma condução exclusivamente elétrica, mas querem a independência de poder viajar a qualquer lugar não precisam mais abrir mão de um de seus anseios. O Leapmotor C10, que já começa a ser vendido nas concessionárias da marca, estreia no mercado como o primeiro SUV da história do País a oferecer a inovadora tecnologia REEV em sua versão Ultra-Híbrida.

“A Leapmotor não faz concessões, e o nosso foco sempre é atender a todos os nossos públicos. O C10 é o único SUV do Brasil a oferecer tanto uma opção elétrica quanto uma Ultra-Híbrida, ambos movimentados exclusivamente por um motor elétrico, resultando em mais conforto e prazer ao dirigir aos nossos clientes. Este é o primeiro capítulo de uma história de pioneirismo que a nossa marca, junto com Stellantis, irá construir no Brasil em uma estratégia de longo prazo para a região”, detalha Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul.

O Leapmotor C10 inicia suas vendas no Brasil em pacote único de acabamento e duas versões: elétrica (BEV) e Ultra-Híbrida com tecnologia REEV, dotada de um motor a combustão projetado somente para gerar energia, que pode ser usada para recarregar as baterias do carro ou alimentar o motor elétrico de tração.

O C10 é o primeiro de uma série de lançamentos que a Leapmotor reserva para a região, com muita tecnologia, conforto, segurança e qualidade, apoiados pelas principais iniciativas da marca para que o cliente se sinta acolhido desde o primeiro momento, beneficiado pela estrutura e expertise da Stellantis. Conheça a seguir o cartão de visitas da Leapmotor para um salto rumo à uma nova era da mobilidade eletrificada.