Brasil - A Automobili Lamborghini apresentou o Temerario no dia 4 de dezembro, em São Paulo (SP), superesportivo da marca equipado com um sistema híbrido com motor V8 biturbo que redefine os próprios conceitos de performance, prazer ao dirigir e conforto. Depois do Revuelto, ele é o segundo modelo da linha High Performance Electrified Vehicle (HPEV) da Lamborghini e completa o ciclo de hibridização da marca, iniciado com o lançamento do Urus SE.

Estrela da Monterey Car Week 2024, o Temerario chega como a nova referência no segmento de superesportivos, graças ao conjunto de tecnologias e desempenho líder em sua categoria. Seu novo sistema de propulsão híbrido combina um motor V8 biturbo totalmente novo com três motores elétricos, entregando potência combinada de 920 cv. O V8 biturbo foi projetado e desenvolvido em Sant’Agata Bolognese e é o primeiro – e único – motor de produção voltado a um superesportivo capaz de atingir 10.000 rpm.

“O Temerario é um verdadeiro ‘fuoriclasse’: um carro em uma categoria própria, extraordinário e inovador tanto do ponto de vista técnico quanto estilístico”, afirma Stephan Winkelmann, chairman e CEO da Automobili Lamborghini. “Cada novo Lamborghini deve superar seus antecessores em termos de desempenho e, ao mesmo tempo, ser mais sustentável do ponto de vista das emissões. Com o Temerario, concluímos um capítulo essencial da estratégia de eletrificação definida em nosso plano Direzione Cor Tauri: nos tornamos também a primeira marca automotiva de luxo a oferecer uma linha totalmente hibridizada”.

Com o novo superesportivo, a Lamborghini também alcança novos patamares de eficiência aerodinâmica, combinada a detalhes e linhas que representam mais um marco no design da marca. Totalmente novo, o chassi de alumínio utiliza uma liga ultraleve e de altíssima resistência, elevando significativamente a rigidez de torção e contribuindo para uma dinâmica de condução excepcional.

Além disso, o chassi proporciona excelente conforto aos ocupantes e maior espaço interno, ou seja, o Temerario é um superesportivo que expressa todo o seu potencial na pista, ao mesmo tempo em que oferece mais espaço para passageiros e bagagens quando comparado a qualquer outro veículo do segmento.

Powertrain

O Lamborghini Temerario adota uma abordagem totalmente nova, resultado de vários anos de desenvolvimento, ao entregar um powertrain sem precedentes. O primeiro objetivo foi alcançar a maior potência e torque possíveis, oferecendo ao mesmo tempo a resposta compatível à de um clássico motor aspirado de alto giro. O novo motor V8 biturbo de 4.0 litros entrega 200 cv por litro e trabalha em conjunto com um motor elétrico do tipo fluxo axial, resfriado a óleo e totalmente integrado ao próprio alojamento do V8. A propulsão é complementada por dois motores elétricos no eixo dianteiro.