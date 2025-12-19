Brasil - A Automobili Lamborghini apresentou o Temerario no dia 4 de dezembro, em São Paulo (SP), superesportivo da marca equipado com um sistema híbrido com motor V8 biturbo que redefine os próprios conceitos de performance, prazer ao dirigir e conforto. Depois do Revuelto, ele é o segundo modelo da linha High Performance Electrified Vehicle (HPEV) da Lamborghini e completa o ciclo de hibridização da marca, iniciado com o lançamento do Urus SE.
Estrela da Monterey Car Week 2024, o Temerario chega como a nova referência no segmento de superesportivos, graças ao conjunto de tecnologias e desempenho líder em sua categoria. Seu novo sistema de propulsão híbrido combina um motor V8 biturbo totalmente novo com três motores elétricos, entregando potência combinada de 920 cv. O V8 biturbo foi projetado e desenvolvido em Sant’Agata Bolognese e é o primeiro – e único – motor de produção voltado a um superesportivo capaz de atingir 10.000 rpm.
“O Temerario é um verdadeiro ‘fuoriclasse’: um carro em uma categoria própria, extraordinário e inovador tanto do ponto de vista técnico quanto estilístico”, afirma Stephan Winkelmann, chairman e CEO da Automobili Lamborghini. “Cada novo Lamborghini deve superar seus antecessores em termos de desempenho e, ao mesmo tempo, ser mais sustentável do ponto de vista das emissões. Com o Temerario, concluímos um capítulo essencial da estratégia de eletrificação definida em nosso plano Direzione Cor Tauri: nos tornamos também a primeira marca automotiva de luxo a oferecer uma linha totalmente hibridizada”.
Com o novo superesportivo, a Lamborghini também alcança novos patamares de eficiência aerodinâmica, combinada a detalhes e linhas que representam mais um marco no design da marca. Totalmente novo, o chassi de alumínio utiliza uma liga ultraleve e de altíssima resistência, elevando significativamente a rigidez de torção e contribuindo para uma dinâmica de condução excepcional.
Além disso, o chassi proporciona excelente conforto aos ocupantes e maior espaço interno, ou seja, o Temerario é um superesportivo que expressa todo o seu potencial na pista, ao mesmo tempo em que oferece mais espaço para passageiros e bagagens quando comparado a qualquer outro veículo do segmento.
Powertrain
O Lamborghini Temerario adota uma abordagem totalmente nova, resultado de vários anos de desenvolvimento, ao entregar um powertrain sem precedentes. O primeiro objetivo foi alcançar a maior potência e torque possíveis, oferecendo ao mesmo tempo a resposta compatível à de um clássico motor aspirado de alto giro. O novo motor V8 biturbo de 4.0 litros entrega 200 cv por litro e trabalha em conjunto com um motor elétrico do tipo fluxo axial, resfriado a óleo e totalmente integrado ao próprio alojamento do V8. A propulsão é complementada por dois motores elétricos no eixo dianteiro.
O V8 biturbo entrega sua potência máxima de 800 cv entre 9.000 e 9.750 rpm, e 730 Nm de torque entre 4.000 e 7.000 rpm. O motor elétrico, posicionado em P1 (entre o V8 e a transmissão), garante resposta imediata desde baixas rotações e atua de forma continua durante as trocas de marcha, funcionando como um “preenchedor de lacunas de torque”, melhorando a resposta transitória e proporcionando a sensação de progressão linear e praticamente ilimitada até 10.000 rpm.
Graças aos dois grandes turbocompressores, a eficiência e o desempenho são ampliados em altas velocidades. Eles ficam posicionados de forma compacta no “V” do motor, em um arranjo do tipo hot V8, para otimizar o empacotamento e o gerenciamento térmico. O V8 biturbo pode atingir até 10.000 rotações por minuto; a pressão máxima de sobrealimentação dos turbos é de 2,5 bar (abs). As turbinas são controladas por uma wastegate elétrica com sensor de velocidade da roda. A Lamborghini desenvolveu caixas de filtro de ar com cartuchos tubulares, tornando-as extremamente compactas para liberar espaço e aumentar ainda mais a eficiência.
Leve e forte
O motor utiliza um virabrequim flat-plane, típico de competição, que oferece ignição mais uniforme, melhor eficiência fluidodinâmica e um som característico. As bielas de titânio reduzem as massas rotativas e aumentam a resistência, enquanto o bloco em A357+Cu — liga usada no automobilismo — contribui para menor peso e alta durabilidade.
As bombas de água e óleo, posicionadas em linha, trabalham até 7.800 rpm e fazem parte de um sistema de cárter seco com cinco bombas que permite um conjunto motriz mais baixo, reduzindo o centro de gravidade e melhorando a dinâmica. O novo sistema de arrefecimento — com cabeçotes otimizados por impressão 3D — garante temperatura uniforme e alta resistência à detonação, enquanto a injeção direta a 350 bar assegura combustão rápida, eficiente e limpa.
Três motores elétricos de apoio – O novo sistema de propulsão incorpora três motores elétricos. Com 110 kW cada, eles desempenham um papel fundamental na estratégia de powertrain. Dois motores elétricos de fluxo axial e arrefecimento a óleo, com potência total máxima de 220 kW e até 2.150 Nm de torque (a potência contínua é de 60 kW), acionam o eixo dianteiro quando necessário para garantir a tração integral. O conjunto elétrico dianteiro pesa apenas 73 kg, e cada motor elétrico, somente 15,5 kg.