Kwid é a escolha da Renault para o Programa Carro Sustentável

Brasil - A Renault do Brasil irá habilitar as versões do Renault Kwid no Programa Carro Sustentável. O Kwid é o compacto que inovou o segmento de entrada com design SUV, maior porta-malas da categoria, baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões na categoria.

Após a confirmação da habilitação do Renault Kwid no programa, os preços públicos ao consumidor terão redução de R$ 2 mil. Além disso, o Renault Kwid terá descontos adicionais em venda direta para pessoa física e bônus varejo ofertados pela marca (confira quadro).

“O Programa Carro Sustentável é fundamental para garantir o acesso ao carro zero-quilômetro para o maior número de pessoas, com produtos modernos produzidos no Brasil, sustentáveis, com alto nível de reciclabilidade e segurança, e baixa emissão de CO2, características presentes no Renault do Brasil”, destaca Ariel Montenegro, presidente e diretor geral da Renault do Brasil.

Preços com desconto e bônus:

Kwid Zen 1.0 25/26: de R$ 78.690 para R$ 67.290