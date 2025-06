Kia PV5 WAV: Uma nova era de veículos elétricos acessíveis para cadeiras de rodas

Brasil - A Kia Corporation apresentou o modelo PV5 WAV (Wheelchair Accessible Vehicle – Veículo Acessível para Cadeiras de Rodas) no Future of the Car Summit do Financial Times, em Londres, em colaboração com a Motability Operations Ltd., sediada no Reino Unido.

Como parte do compromisso e da contribuição contínua da Kia para melhorar a mobilidade de pessoas com deficiência, a exposição reforça a liderança da empresa como provedora de soluções de mobilidade sustentável.

“O PV5 WAV é mais do que apenas um veículo, é uma porta de entrada para a independência e liberdade para aqueles que enfrentam dificuldades de mobilidade”, disse Sangdae Kim, vice-presidente executivo e chefe da divisão PBV da Kia. “Ao integrar a tecnologia de ponta Platform Beyond Vehicle (PBV) com um design inteligente e cuidadoso, estamos abrindo caminho para um futuro onde todos podem aproveitar os benefícios da mobilidade sustentável, e nossa parceria com a Motability Operations é uma prova do nosso compromisso em tornar essa visão uma realidade.”

Desenvolvimento do PBV WAV – O desenvolvimento de um WAV elétrico competitivo (eWAV) pela Kia está alinhado com a evolução de seus modelos PBV líderes no setor e responde à crescente demanda mundial por veículos acessíveis.

Fatores como o aumento da expectativa de vida e o crescimento da população idosa estão levando a uma maior demanda por WAVs, com as operadoras de transporte expandindo seus serviços relacionados à WAVs e mudanças sendo feitas nas políticas relacionadas à WAVs em determinados mercados. Com a projeção de que o crescimento contínuo do setor entre em conflito com a eliminação gradual planejada de veículos ICE (a combustão) que normalmente seriam convertidos em WAVs, a introdução de opções de eWAVs é de vital importância.

A Kia tem um longo histórico de esforços para melhorar a mobilidade acessível para todas as pessoas. Desde 2012, a marca se dedica a aprimorar a acessibilidade por meio de diversas iniciativas, como o projeto “Green Trip” na Coreia do Sul, um projeto para ampliar os direitos de mobilidade e permitir que pessoas com deficiência viajem livremente.

Em 2021, a Kia expandiu seus esforços globalmente ao conduzir um projeto de pesquisa e demonstração de mobilidade universal em Los Angeles, EUA, para fornecer serviços de transporte por aplicativo para pessoas com necessidades especiais de mobilidade.