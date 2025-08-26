Kardian chega à linha 2026 com mais tecnologia e conectividade

Brasil - A Renault apresenta a linha 2026 do Kardian. Agora, o SUV compacto mais premiado do segmento traz inéditas tecnologias de Digital Life e segurança humanizada, uma nova versão iconic, cores externas renovadas e novos acabamentos internos, além de conectividade com o novo ecossistema My Renault.
O Kardian foi o primeiro veículo produzido no país com a nova identidade visual da Renault, e inaugurou uma nova fase da marca, conquistando dez premiações da imprensa especializada.
“O Kardian superou as 50 mil unidades produzidas em seu primeiro ano de mercado e chega em sua linha 2026 ainda mais completo, seguro e conectado com seus clientes, inovando em um competitivo segmento do mercado”, explica Ariel Montenegro, presidente da Renault do Brasil.
Com a linha 2026, o Kardian passa a ser oferecido nas versões authentic, evolution, techno e iconic, todas equipadas com o motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm e o câmbio automático de dupla embreagem úmida. A versão evolution também é oferecida com transmissão manual de seis velocidades.
Digital Life
Uma das grandes novidades do Kardian está em seu interior, com um novo quadro de instrumentos de 10” e alta resolução (na versão iconic), além do sistema openR link, de 10”, disponível de série nas versões techno e iconic e como opcional na evolution.
O novo sistema traz navegabilidade similar à de um smartphone, tanto em agilidade como em intuitividade, trazendo modernidade e sofisticação ao Kardian, com telas de alta qualidade que entregam uma atmosfera premium no primeiro contato.
O sistema openR link oferece uma experiência digital fluida, inspirada em smartphones: Menu Vertical com acesso rápido às principais funções; Tela Inicial com Widgets customizáveis: Data e hora, assistente de estacionamento, Eco Score, telefone e áudio; Central de Notificações: Acesso rápido a alertas e personalizações com gestos simples.
Além disso, o usuário pode personalizar os widgets com toques prolongados e deslizes, escolhendo quais informações deseja exibir. O novo sistema traz ainda mais memória e resolução de tela e uma área visível maior, permitindo uma operação mais fluída e rápida.
Audio
O OpenR link traz espelhamento Wireless com Apple CarPlay e Android Auto, comandos por voz, além de ser possível conectar ao mesmo tempo um segundo dispositivo via bluetooth para reprodução de músicas.
A experiência sonora, por sua vez é elevada com tecnologias avançadas encontradas apenas em sistemas de áudio premium, como: Quatro modos de ambiência, selecionáveis – Natural: Equilíbrio suave; Club: Graves intensos e imersão; Live: Sensação de show ao vivo; Lounge: Equilíbrio entre graves e suavidade – Modo Surround: Imersão sonora para os ocupantes da frente; Phantom Subwoofer: Graves profundos sem subwoofer físico, em especial no ambiente Club; Equalização por Velocidade: Ajustes automáticos conforme a condução.
Combinando conectividade inteligente e uma assinatura sonora refinada, o novo sistema openR link transforma cada trajeto em uma experiência digital e sensorial de alto nível.
O Kardian é equipado com seis alto falantes (dois boomers e dois tweeters na dianteira e dois coaxiais na parte traseira), nas versões techno e iconic, especialmente desenvolvidos para a cabine do modelo e quatro alto-falantes na versão evolution.
Nova central
A nova central também permite o acesso às configurações do veículo, ajustes de operação dos ADAS e a escolha entre três tons do sistema Ambient Lighting, composto dos LEDS nas portas e luzes do quadro de instrumentos e multimídia.
O openR link também permite o acesso ao sistema Multiview com quatro câmeras, que passam a trazer guias dinâmicas nas quatro imagens (dianteira, traseira e laterais) e função auto zoom, que realiza um rebatimento digital da câmera para baixo, tornando as manobras de estacionamento ainda mais precisas.
O quadro de instrumentos de 10” em LED, disponível na versão iconic, traz uma interface totalmente nova e moderna, com diferentes modos de visualização que permite uma customização do layout de acordo com o gosto do condutor. São três modos de visualização: Classic, com destaque para o conta-giros e velocímetro digital em formato circular, Minimal, com um layout minimalista e elegante, e ADAS, com destaque para a visualização e operação dos sistemas avançados de segurança.
Esse novo quadro de instrumentos também traz “widgets” que podem ser configurados com informações de áudio e telefone, Eco Monitor, alertas do veículo, odômetro e consumo de combustível.
Completamente integrado à central openR link, traz funções inéditas para o Kardian, como uma sofisticada e fluída sequência de boas-vindas sonora e visual nas duas telas. Outra função disponível, tanto na tela de 10” da versão iconic, como na tela de 7” das demais versões, graças à integração dos sistemas, é a visualização do trajeto do GPS nos sistemas Apple CarPlay (usando o Apple Maps) e Android Auto (usando o Waze ou Google Maps).