Kardian chega à linha 2026 com mais tecnologia e conectividade

Brasil - A Renault apresenta a linha 2026 do Kardian. Agora, o SUV compacto mais premiado do segmento traz inéditas tecnologias de Digital Life e segurança humanizada, uma nova versão iconic, cores externas renovadas e novos acabamentos internos, além de conectividade com o novo ecossistema My Renault.

O Kardian foi o primeiro veículo produzido no país com a nova identidade visual da Renault, e inaugurou uma nova fase da marca, conquistando dez premiações da imprensa especializada.

“O Kardian superou as 50 mil unidades produzidas em seu primeiro ano de mercado e chega em sua linha 2026 ainda mais completo, seguro e conectado com seus clientes, inovando em um competitivo segmento do mercado”, explica Ariel Montenegro, presidente da Renault do Brasil.

Com a linha 2026, o Kardian passa a ser oferecido nas versões authentic, evolution, techno e iconic, todas equipadas com o motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm e o câmbio automático de dupla embreagem úmida. A versão evolution também é oferecida com transmissão manual de seis velocidades.

Digital Life

Uma das grandes novidades do Kardian está em seu interior, com um novo quadro de instrumentos de 10” e alta resolução (na versão iconic), além do sistema openR link, de 10”, disponível de série nas versões techno e iconic e como opcional na evolution.

O novo sistema traz navegabilidade similar à de um smartphone, tanto em agilidade como em intuitividade, trazendo modernidade e sofisticação ao Kardian, com telas de alta qualidade que entregam uma atmosfera premium no primeiro contato.

O sistema openR link oferece uma experiência digital fluida, inspirada em smartphones: Menu Vertical com acesso rápido às principais funções; Tela Inicial com Widgets customizáveis: Data e hora, assistente de estacionamento, Eco Score, telefone e áudio; Central de Notificações: Acesso rápido a alertas e personalizações com gestos simples.

Além disso, o usuário pode personalizar os widgets com toques prolongados e deslizes, escolhendo quais informações deseja exibir. O novo sistema traz ainda mais memória e resolução de tela e uma área visível maior, permitindo uma operação mais fluída e rápida.