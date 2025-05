Jeep Renegade apresenta novidades na linha 2026 e fica mais competitivo

Brasil - Responsável por revolucionar o segmento de SUVs no Brasil nos últimos 10 anos, o Jeep Renegade segue em constante evolução no mercado nacional. Único B-SUV do mercado a oferecer tração 4×4, alta performance, tecnologia e um design único e atemporal no segmento, o modelo chega na linha 2026 com novidades e um reposicionamento de preços que tornam o line-up ainda mais competitiva.

Novas rodas na versão Sport, Keyless Entry and Go e partida remota a partir da versão Longitude, sensor dianteiro na Sahara, além de uma Série mais que especial, numerada, que celebra os 10 anos de produção da Jeep no país. Essas são algumas das novidades que reforçam o line-up 2026 do Jeep Renegade, que chega com preços de até R$ 15 mil abaixo da lineup atual, dependendo da versão. E o melhor, toda a linha permanece com 5 anos de garantia.

Versões

A nova versão de entrada do line-up é a Sport, equipada com o consagrado motor T270 TurboFlex aliado ao câmbio automático de 6 marchas. Com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, 6 Airbags e faróis full LED e lanternas LED, a versão ainda pode ser aprimorada com o pacote “Pack Tech”, que inclui novas rodas 17’’ e uma vasta lista de itens de tecnologia e segurança como frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7”, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay. A versão 1.3 Turbo foi rebatizada como Sport.

Lançada no ano passado, a versão Altitude agora oferece o Azul Jazz como nova opção de cor. Ela segue oferecendo design com apelo off-road com adesivo especial da versão, roda 17” com acabamento exclusivo e teto na cor preta. No interior, a versão oferece telas maiores: a central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio para Apple Carplay e Android Auto e quadro de instrumentos digital de 7”, totalizando mais de 15 polegadas de telas no carro.