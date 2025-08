Jeep Compass chega mais competitivo na linha 2026

Versão topo de gama, o Compass Blackhawk chega com R$ 16.500 de redução no preço na linha 2026. Equipado com motor Hurricane 2.0, entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque, e oferece também a capacidade off-road que é essência da marca Jeep , com tração 4×4 que permite excelente desempenho em todo o tipo de terreno. Além disso, conta com 7 airbags, Adventure Intelligence Plus, Alexa in-vehicle, bancos do motorista e do passageiro elétricos, rebatimento automático dos retrovisores externos, rodas em liga leve de 19”, detecção de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego, Park Assist + sensor dianteiro, porta-malas automático com sensor de presença e teto solar panorâmico. Mantendo seus equipamentos exclusivos, o modelo segue como uma das opções mais completas do mercado entre os SUVs médios 4×4, unindo desempenho, robustez e sofisticação.

O Jeep Compass 2026 chega com muita tecnologia e ainda mais competitivo, alinhado às demandas dos consumidores brasileiros. Entre as novidades, estão o reposicionamento de preços em todas as versões, com redução de até R$ 20 mil, além da reorganização de pacotes de equipamentos e inclusão de novos conteúdos e ampliação do portfólio de cores.

A Jeep continua atingindo números impressionantes no Brasil. Conforme já anunciado, o modelo alcançou mais de meio milhão de unidades vendidas no país, demonstrando sua força comercial e longevidade no mercado nacional.

Na versão Série S, o modelo recebe novos equipamentos de conforto: ajuste elétrico dos bancos do passageiro e abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença (Hands Free), reforçando sua proposta premium. Equipado com motor T270 Turbo Flex, a versão conta, ainda, com detecção de tráfego cruzado traseiro, rodas de 19”, monitoramento de ponto cego, revestimento interno do teto preto, além de teto solar panorâmico. A redução no preço é de R$ 15.000.

O Longitude, que também possui motorização T270 Turbo Flex, ficou mais tecnológico na linha 2026. Agora, a versão conta com carregador de celular por indução, item que reforça a praticidade e conveniência no dia a dia. Ele segue com quadro de instrumentos 10,25” Full Digital e HD, que é totalmente digital e permite diversas possibilidades de personalização, inclusive do estilo do menu, central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence Plus, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay, carregador de celular por indução, além de modo de condução semiautônoma (ADAS nível 2). A versão oferece ainda redução de R$ 19.000.

E a Sport, versão de entrada do Compass com motor T270 Turbo Flex, recebeu a maior redução da linha com R$ 20.000. Para personalizar a versão, três novos pacotes estão disponíveis. Com o Exclusive, o cliente pode inserir bancos em couro e rodas de liga leve escurecidas de 18”. Já o Pacote Tech inclui todos os itens do Exclusive, além de central multimídia de 10,1″, painel de instrumentos digital de 10,25″ e direção semiautônoma nível 2, que conta com centralizador de faixa, frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, entre outros recursos de segurança. O Pacote Premium complementa o Tech com teto solar elétrico e panorâmico. Outra novidade da versão é a cor Azul Jazz.